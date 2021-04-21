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Елизавета II сделала заявление впервые после смерти Филиппа: "период глубокой печали"

Автор: Дмитрий Войналович

Королева Елизавета ІІ в свой день рождения сделала первое за длительное время публичное заявление.

В своей речи она поблагодарила людей за "поддержку и доброту" после смерти ее мужа - принца Филиппа, поскольку она впервые отмечает день рождения без него.

Текст письма Елизаветы ІІ появился на страницах королевской семьи (The Royal Family) в социальных сетях.

О чем говорится в обращении

Елизавета ІІ рассказала о своей печали в 95-й день рождения, который она отмечает всего через пару дней после похорон мужа, добавив, что ее "глубоко тронули" добрые пожелания.

Ниже приводим весь текст свежего обращения Елизаветы ІІ:

По случаю моего 95-летия сегодня я получила много сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю.

Хотя мы, как семья, переживаем период глубокой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, странах Содружества и во всем мире люди отдали дань уважения моему мужу.

Моя семья и я хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку и доброту, оказанные нам в эти дни.

Мы были глубоко тронуты и постоянно будем помнить о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на огромное количество людей на протяжении всей своей жизни.

Текст обращения Елизаветы ІІ в оригинале (instagram.com/theroyalfamily)

Как королевский дворец поздравил Елизавету ІІ

21 апреля на страницах королевской семьи в Instagram и Facebook появился красивый снимок, на котором королева, одетая в сливовое пальто и шляпу, улыбается.

"Сегодня 95 лет со дня рождения королевы. Королева родилась в 2:40 утра 21 апреля 1926 года на Брутон-стрит, 17 в районе Мейфэр, Лондон. Она была первым ребенком герцога и герцогини Йоркских, которые позже стали королем Георгом VI и королевой Елизаветой. В этом году Ее Величество остается в Виндзорском замке во время королевского траура после смерти герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.

Фото: королева Елизавета ІІ (instagram.com/theroyalfamily)

Ранее мы писали, что принц Гарри сделал непростой выбор между Меган Маркл и Елизаветой II.

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