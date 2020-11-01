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В элитном ресторане Харькова произошла загадочная смерть: озвучены главные версии

Автор: Анна Киселева

Инцидент произошел утром после Хэллоуина

В Харькове в ресторане Biani был убит мужчина. Инцидент произошел сегодня, 1 ноября, в 5:49 в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21. В заведение зашел молодой человек в возрасте примерно 40 лет и начал стрелять. Посетители ресторана ссылаясь на протокол полиции, забили стрелка бутылками. Детали загадочного убийства – в нашей статье.

По предварительной информации, убит стрелок - это охранник одного из народных депутатов. Об этом в своем Telegram написал журналист Андрей Цаплиенко.

Журналист отметил, что в заведение зашел молодой человек в возрасте примерно 40 лет и начал стрелять. Посетители ресторана, как отметил Цаплиенко, ссылаясь на протокол полиции, забили стрелка бутылками посетители.

Журналист добавил, что по предварительной информации, убит стрелок Руслан Смирнов - охранник одного из народных депутатов. Отметим, что сообщение о стрельбе, где было указано имя погибшего, Цаплиенко удалил через несколько минут после публикации.

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В Харькове в ресторане Biani убили стрелка (фото: t.me/Tsaplienko)

Напомним, что ранее в центре Одессы мужчина убил девушку-бариста. Мотивы нападения преступник не раскрывает.

Ранее в Харькове напали на журналистов. Группа неизвестных препятствовала местным журналистам снимать репортаж.

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