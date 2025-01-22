Еліксир схуднення? Мандзяк сказав, чи треба українцям приймати "Оземпік"

В Україні та за кордоном "Оземпік" набув широкої популярності як засіб для схуднення. Такий препарат здатний пригнічувати голод, але при відмові від нього відбудеться різкий набір ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове інтерв'ю фітнес-тренера і нутриціолога Віктора Мандзяка.

Що відомо про "Оземпік"

"Оземпік" (Ozempic) - це препарат, який останнім часом набув широкої популярності як засіб для схуднення. Спочатку він був розроблений для лікування діабету 2 типу.

Препарат є аналогом GLP-1 - гормону, який відіграє ключову роль у регуляції рівня глюкози в крові та апетиту. Це означає, що препарат не тільки допомагає контролювати рівень цукру в крові у діабетиків, але й ефективно пригнічує апетит, що призводить до зниження споживання калорій.

Чи допомагає схуднути

За словами експерта, "Оземпік" - це аналог гормону, який стимулює виділення підшлунковою залозою інсуліну. Крім того, цей гормон знижує апетит і голод. Це кишковий гормон ситості, тому його використовують для схуднення.

"Я не прихильник використання "Оземпіка" більшістю людей. Те, що "Оземпік" призначений для лікування діабету, не означає, що його не можна використовувати для зниження маси тіла, тому що він має як антидіабетичну дію, так і антиожирійну. Але є проблема", - пояснив тренер.

Зокрема, цей препарат недешевий. Також люди, які сприймають "Оземпік" як "еліксир схуднення", покладаються лише на нього і все. Це призводить до того, що у крові постійно підвищений рівень гормону ситості і людина голодує.

В результаті здорова їжа стає ще більше несмачною і людина починає їсти шкідливу та споживати менше білка.

Як показують дані, люди, які худнуть на "Оземпіку", втрачають більше м'язової маси, ніж люди, які втрачають вагу традиційним методом. Це стається через те, що люди не тренуються, бо їм це не треба.

Необхідно розуміти, що якщо на "Оземпіку" ви втратите значну кількість жиру, то знизиться рівень гормону ситості, який відповідає за метаболічні процеси та бажання їсти.

Що станеться після відмови від препарату

Після відмови від "Оземпіку" різко підвищиться голод та набір ваги.

"Організм побачить, скільки ти втратив жиру. Він дасть тобі сигнал, що це все буде відновлюватися у вигляді підвищення апетиту, гіршої насичуваності, тобі треба буде спожити більше їжі, щоб насититись", - додав Мандзяк.

Тому при відсутності конструктивних харчових звичок, людина 100% наїсть ту масу, яку втратила.