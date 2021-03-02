Ела побелку со стен: украинка заморила голодом трехлетнюю дочь

Правоохранители рассказали, что о неблагополучной семье сообщили соседи.

Когда полиция и социальные службы попали в квартиру матери-одиночки, увиденное привело их в ужас.

"Своим бездействием гражданка, которая проживала с ребенком одна и получала от государства пособие на ее содержание, довела до истощенного состояния и себя, и свою маленькую доченьку", - говорится в сообщении.

Поступок женщина объяснила просто. Она боялась выходить на улицу, переживая, что у нее отберут ребенка.

Малышка от голода ела побелку со стен. Девочку госпитализировали и в дальнейшем изъяли из семьи.

Относительно горе-матери было начато досудебное расследование по статье 166 УК Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

У девочки из-за недоедания значительный дефицит массы тела и отставание в развитии.

Против женщины также начато расследование по ч. 2 ст. 136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) и ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос по лишению женщины родительских прав.