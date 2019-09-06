Ела песок: женщина, заморившая голодом детей в Киеве, отличалась странностями

Горе-мать, заморившая детей голодом в Киеве в декабре 2016 года, получила очень мягкий приговор - восемь лет лишения свободы, и чуть больше чем через 2,5 года выйдет на свободу по "закону Савченко". Знакомый семьи рассказал о странностях в поведении Владиславы Трохимчук (Подчапко).

Так, крестный отец годовалого Дани, который скончался на девятый день в запертой квартире, рассказал о том, как познакомился с семьей, похоронах малыша и о том, как пережитое повлияло на двухлетнюю Аню, которую удалось спасти после 11-ти дней, проведенных в комнате смерти, которую сделала для нее родная мама. Об этом пишут Факты.

Киевлянин Денис Бондарчук, говорил, что надеялся на пожизненный срок и был разочарован приговором. Кроме того, он хотел бы один раз встретиться с Владиславой после того, как она выйдет, и посмотреть ей в глаза.

Мать заморила детей голодом в Киеве (Владислава Трохимчук, фото: twitter.com/SputnikNewsKGZ)

Денис рассказывает, что познакомился с бывшим мужем Владиславы Алексеем через своего брата, а потом они какое-то время вместе работали. Семья, на первый взгляд, производила обычное впечатление. И когда Дениса попросили крестить новорожденного Даню, он согласился.

Но позже он узнал много странностей в поведении Владиславы, а ее супруг Алексей оказался наркоманом.

Денис рассказывает, что Владу постоянно тянуло на гульки. Она вроде бы и любила, и заботилась о детях, но как только муж приходил после двухсуточной смены, сразу оставляла на него малышей и отправлялась восвояси. Но такое поведение еще можно объяснить возрастом - Владиславе тогда было всего 20 лет.

Кроме того, по словам Дениса Бондарчука, Влада постоянно ела песок.

"Обыкновенный песок! Она не могла жить, если не поест песка хотя бы несколько раз в неделю. Заболевание у нее было такое или что, я не знаю", - рассказывает мужчина.

Для справки: непреодолимое желание употреблять в пищу землю называется геофагией. При некоторых психических болезнях происходит извращение вкуса, и человек может поедать землю, глину и другие несъедобные субстанции. Чаще всего наблюдается при умственной отсталости и шизофрении.

Мать заморила детей голодом в Киеве (Владислава Трохимчук с дочкой, фото: facebook.com)

Денис также рассказал об одном странном случае, который произошел, когда Даню крестили. В церкви сорвалась икона, упала на пол и разбилась. Тогда Влада устроила скандал и требовала перекрестить сына в другом месте.

Тем не менее, новость о том, что Владислава сотворила такое со своими детьми повергла крестного Дани в шок. Уже потом он стал вспоминать, как Трохимчук просила у него деньги, как оставляла подолгу детей одних в квартире, будучи беременной третьим ребенком от другого мужчины.

Кроме того, Денис уверен, что ее новый муж и отец третьей дочери Антон Подчапко причастен к тому, что произошло. Дело в том, что Владислава прибегала к махинациям - собирала в интернете деньги на якобы больных детей. А карточка, куда переводились средства, принадлежала брату Антона Подчапко. Но вид здоровых детей вызывал сомнение у благодетелей, поэтому Владислава вместе с Антоном решила подержать их на "голодной диете".

Дети Владиславы Трохимчук (фото: facebook.com)

А соседи рассказывали журналистам, что 5 декабря 2016 года из квартиры доносились мужские голоса, а вечером туда с едой для детей нагрянула Трохимчук и тогда якобы и обнаружила "случайно" мертвого сына и едва живую дочь.

Тем не менее, Антон Подчапко проходил по делу, как свидетель. Обвинений ему не предъявляли.

Денис Бондарчук также рассказал, что Алексей, отец Дани, не был родным для Ани (Влада вышла за него замуж, будучи беременной от другого). Но он искренне горюет о потере детей, а Анечку, которая хотя и не была ему родной, очень любил. Алексей хотел забрать девочку к себе после случившегося. Но его наркозависимость никуда не делась и ему не разрешили.

Кроме того, девочка нуждалась в серьезной психологической терапии, так как долгое время после трагедии не разговаривала, хотя до этого говорила - ей было почти три годика.

Комната, в которой умирали дети (скрин видео: YouTube/ТСН)

Крестный Дани рассказал, что родители Влады на похоронах внука вели себя ужасно - косо смотрели в сторону отца ребенка и его родственников. Кроме того, не дали на похорон ни копейки.

Они также настояли, чтобы открыли гроб, хотя было принято решение хоронить в закрытом.

"Картина была ужасной. Худюсенький малыш с открытыми глазками… У меня перед глазами еще долго после похорон стояла эта картина", - рассказал Денис.

Ранее мы писали, что Владислава Трохимчук, услышав приговор, смеялась и хлопала в ладоши.