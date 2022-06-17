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Эктор Хименес-Браво впечатлил результатами похудения: фото до и после

Эктор Хименес-Браво (instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Марина Настевич

Известный украинский ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поразил впечатляющим похудением - оказывается, в более молодом возрасте он не мог похвастаться подтянутой фигурой.

В своих Instagram-сторис он поделился архивными фото и показал, как выглядел в 2016 году и как сейчас.

По снимкам видно, что в свои нынешние 50 лет Эктор выглядит гораздо более крепким и стройным, чем в более молодом возрасте. Шеф-повар колумбийского происхождения также рассказал, что помогло ему привести свое тело в порядок.

На архивных фото 2016 года можно увидеть гораздо более "пухлого" ресторатора.

"Узнали Эктора?" - даже пошутил он.

Хименес-Браво также сделал фотоколлаж, чтобы можно было сравнить снимки до и после.

"Когда я был младше, я не очень заботился о состоянии своего тела. Зря! Только регулярный труд может привести к результату", - поделился он.

Сейчас Эктор регулярно тренируется в спортзале и поддерживает хорошую форму.

"Тренировки дают мне невероятную энергию. Сразу появляется вдохновение на хорошие поступки и труд. Я стараюсь тренироваться каждый день", - рассказал кулинар.

Эктор Хименес-Браво показал себя до похудения (instagram.com/hectorjimenezbravo)

Отметим, что во время полномасштабной войны в Украине Хименес-Браво прошел курс военной подготовки и учится стрельбе

Напомним, что с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину Эктор Хименес-Браво и команда его ресторанов готовит бесплатные обеды для наших защитников.

Ранее мы писали о том, что Эктор Хименес-Браво впервые показал свою возлюбленную.

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Эктор Хименес-Браво