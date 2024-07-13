Від екстремального схуднення до набору ваги: як хвороба зробила найбагатшого нареченого у світі невпізнанним

Анант завжди був відомий своєю щільною статурою. У 2014 році він почав свій шлях до стрункості.

За приблизно 18 місяців Амбані-молодший зміг скинути 106 кілограмів, чим здивував громадськість.

Тоді його зовнішність значно покращилася. Амбані допомагали худнути відомий тренер зірок Боллівуду і найкраща команда дієтологів.

У 2020 році син найбагатшої людини Індії знову почав набирати вагу. У ЗМІ з'явилися чутки, що це сталося через хронічну астму, яка серйозно погіршила його здоров'я.

Також ще у 2017 році в пресі писали, що Амбані вживає велику кількість стероїдів, що теж могло вплинути на його фізичний стан.

Анант Амбані з дружиною (фото: instagram.com/mukeshambani304)

У розмові з Firstpost засновник Інституту травлення Муффазала Лакдавала припустив, що Амбані, імовірно, намагався знову схуднути перевіреними методами, але незворотні процеси в організмі вже не давали йому змоги досягти результатів.

У поєднанні з нездоровим способом життя це призвело до неминучого набору ваги.