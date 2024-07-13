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Від екстремального схуднення до набору ваги: як хвороба зробила найбагатшого нареченого у світі невпізнанним

Анант Амбані з дружиною (фото: instagram.com/mukeshambani304)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі активно обговорюють весілля сина найбагатшої людини Індії. Батько 28-річного Ананта Амбані витратив на розкішне торжество близько 320 мільйонів доларів. Громадськість і ЗМІ звернули увагу на те, що за останні кілька років наречений значно змінився зовні.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує з'ясувати, що сталося зі спадкоємцем мільярдних статків.

Анант завжди був відомий своєю щільною статурою. У 2014 році він почав свій шлях до стрункості.

За приблизно 18 місяців Амбані-молодший зміг скинути 106 кілограмів, чим здивував громадськість.

Тоді його зовнішність значно покращилася. Амбані допомагали худнути відомий тренер зірок Боллівуду і найкраща команда дієтологів.

У 2020 році син найбагатшої людини Індії знову почав набирати вагу. У ЗМІ з'явилися чутки, що це сталося через хронічну астму, яка серйозно погіршила його здоров'я.

Також ще у 2017 році в пресі писали, що Амбані вживає велику кількість стероїдів, що теж могло вплинути на його фізичний стан.

Анант Амбані з дружиною (фото: instagram.com/mukeshambani304)

У розмові з Firstpost засновник Інституту травлення Муффазала Лакдавала припустив, що Амбані, імовірно, намагався знову схуднути перевіреними методами, але незворотні процеси в організмі вже не давали йому змоги досягти результатів.

У поєднанні з нездоровим способом життя це призвело до неминучого набору ваги.

Раніше ми розповідали, що стало з хлопчиком, який зіграв Енакіна Скайуокера у "Зоряних війнах".

Також дізнайтесь, як змінився актор Чендлер Ріггз з "Ходячих мерців".

Під час написання матеріалу використовувалися наступні джерела: Daily Mail, Firstpost.

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