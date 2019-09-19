Экстрасенс назвала шокирующую причину болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк тяжело заболела из-за того, что на нее наложили порчу. Об этом рассказала известная экстрасенс Галина Янко.

По словам гадалки, Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, сейчас очень тяжело. Сегодня можно полагаться лишь на профессионализм врачей и правильный подбор медикаментов, а "молитвы и жизнелюбие не помогут". В то же время организм Анастасии, говорит экстрасенс, не воспринимает некоторые методы лечения, что усугубляет процесс выздоровления актрисы.

При этом, уверена Галина Янко, вероятность выхода "именно из данной ситуации" равняется 65%.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Что же стало причиной тяжелого заболевания у Заворотнюк? Гадалка уверена: это порча.

"Методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести ее до могильной плиты", - объяснила экстрасенс.

К сожалению, указать на конкретное лицо, которое наложило порчу на звезду "Моей прекрасной няни", очень сложно. Но, скорее всего, человек был знаком Анастасии. Более того, гадалка говорит, что у Заворотнюк с этим недоброжелателем "шла тихая война на протяжении какого-то времени".

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Галина подчеркнула, что мысли Заворотнюк сейчас, несмотря на состояние, полностью идут к тому, чтобы "постараться задержаться на этой земле как можно дольше".

"Именно из этого кризиса она выйдет, но позже ее состояние ухудшится снова", - резюмировала гадалка.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Тем временем, стало известно, почему родственники и близкие друзья Анастасии Заворотнюк не комментируют состояние актрисы. По информации росСМИ, они "боятся сглазить".