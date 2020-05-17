Эксперты рассказали, можно ли подцепить COVID-19 через рыбные блюда

Коронавирус и рыбные блюда (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты опровергли миф о том, что коронавирус можно подцепить через рыбные блюда

Коронавирус в Украине и мире продолжает распространяться. Многие люди паникуют, так как на данный момент болезнь малоизученна медиками и нет достаточного количества данных о том, как эта болезнь передается.

В начале июня в Украине будет разрешена любительская рыбалка, так как заканчивается нерестовый запрет. А это значит, что рыбаки отправятся на свои излюбленные места и станут ловить рыбу. Первые случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы на "Рыбном рынке" в городе Ухань, Китай. Эксперты из Ассоциации рыболовов Украины объяснили, что рыба не является переносчиком коронавируса и заразиться через пищу невозможно.

Врачи рекомендуют рыбу не исключать из рациона, так как этот продукт источник полноценного белка с огромным количеством незаменимых аминокислот. Ее употребление рекомендовано 2-3 раза в неделю для повышения иммунитета, профилактики воспалительных заболеваний, здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем.

"Отечественная рыба вкусна и полезна, особенно это касается выловленной в море. Другое дело, что внутренние водоемы в последнее годы из-за маловодия загрязняются сверх меры. А это среда обитания рыбы. Поэтому она болеет и может быть заражена гельминтами. Речную или озерную рыбу необходимо готовить, соблюдая тщательную термообработку. А вот делать суши, роллы, тартары другие блюда из сырой рыбы смертельно опасно", - объяснил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Он отметил, что из-за коррупции в рыбном ведомстве процветает браконьерство, а это приводит к тому, что большие объемы нелегальной рыбы перерабатываются и реализуются "в тени". При таких обстоятельствах, ни о каком контроле качества речи быть не может. Поэтому в последние годы участились случаи заболевания смертельно опасной болезнью – ботулизмом, тяжелым пищевым отравлением, вызванным употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Болезнь поражает нервную систему человека. Отличить инфицированные ботулизмом продукты от качественных – практически невозможно.

"Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, о качестве которой вам ничего не известно. В зоне риска – копченая, вяленая и соленая рыба", - добавили в Ассоциации рыболов Украины.

Чаще всего зараженную ботулизмом рыбу продают с рук, но к сожалению, инфицированной может оказаться и та рыба, которая попадает на рынки и крупные супермаркеты.

"К сожалению, мы сегодня не можем говорить об эффективном контроле над изготовлением и реализацией пищевой продукции. К тому же до сих пор у нас в стране не вели Сертификат Происхождения рыбной продукции, документ, отвечающий за легальность товара. Поэтому потребитель не может сегодня получить достоверной информации о продукции", - объяснил доктор экономических наук Виталий Скоцик.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики дали советы о том, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских.

Автор: Маруся Счастливая