Эксперты назвали популярные напитки, которые могут вызвать инсульт

Такую пищевую добавку используют миллионы людей как низкокалорийную альтернативу сахару. Однако все больше исследований вызывают сомнения относительно ее влияния на здоровье.

Ученые говорят, что их широко используют в таких продуктах, как:

Безалкогольные напитки;

Выпечка;

Консервы;

Молочные продукты.

Также искусственно подслащенные напитки связывают с увеличением веса, высоким кровяным давлением и воспалением. Также они могут вызывать сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые провели исследование и оценили потребление искусственных подсластителей с пищей. В эксперименте приняли участие 103 3888 участников.

В общем 37 процентов участников потребляли искусственные подсластители, в среднем примерно 42,46 мг/день. Это равно индивидуальной упаковке столового подсластителя или 100 мл диетической газировки.

В течение 9 лет наблюдения было зарегистрировано более 1500 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты показали, что потребление ацесульфам калия и сукралоза (виды подсластителей) было связано с повышенным риском ишемической болезни сердца.

Профессор Марк Уайтли, ведущий консультант по венозной хирургии объяснил, что несмотря на разногласия в исследованиях, следует быть осторожным с искусственными подсластителями. В частности, лучше от них вообще отказаться.