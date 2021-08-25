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Эксперты назвали дешевый продукт, который убережет от сердечной недостаточности

Автор: Роман Мирончук

Чтобы снизить риск возникновения сердечной недостаточности, врачи рекомендуют пить достаточное количество воды. Это поможет предотвратить и замедлить изменения в сердце.

Об этом свидетельствует недавнее исследование, которое представили на Конгрессе ESC в 2021 году, сообщает MedicalXpress.

Ученые говорят о том, что нужно внимательно следить за количеством выпитой жидкости на протяжении дня.

Сколько нужно пить воды

В сутки врачи рекомендуют женщинам выпивать от 1,6 до 2,1 литра воды, а мужчинам - 2-3 литра.

При этом эксперты говорят, что они провели опросы, и их данные их очень огорчают, поскольку многие люди не достигают даже нижней границы этих диапазонов.

Натрий сыворотки является точным показателем гидратации: когда люди пьют меньше жидкости, концентрация натрия в сыворотке увеличивается. Когда организм пытается сохранить воду, то активирует процессы, которые способствуют развитию сердечной недостаточности.

Ученые пытались выяснить, может ли концентрация натрия в сыворотке крови в среднем возрасте прогнозировать развитие сердечной недостаточности через 25 лет.

Результаты исследования

Эксперты отметили, что более высокая концентрация натрия в сыворотке крови в среднем возрасте связана с сердечной недостаточностью, и с гипертрофией левого желудочка 25 лет спустя.

Хорошее содержание воды в организме может снизить риск развития гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности.

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