Експертка розповіла всю правду про засоби для миття посуду: в них токсичний склад

Невидима небезпека: залишки мийних засобів на посуді

За словами фахівчині, навіть після ретельного миття посуду залишки мийних засобів залишаються на його поверхні. Ці невидимі оку частинки можуть потрапити до організму разом із їжею або напоями.

"Повністю змити засіб для миття посуду досить складно, особливо якщо використовувати прохолодну воду. Для ефективного змивання рекомендується промивати посуд гарячою проточною водою щонайменше 2-3 хвилини. Найкраще з цим завданням поки що справляється посудомийна машина, яка знижує кількість залишків мийного засобу. Однак навіть після неї не всі речовини повністю зникають", – зазначає Ярмошук.

ПАВи: основна загроза для здоров’я

Основним компонентом більшості мийних засобів для посуду є поверхнево-активні речовини (ПАВи). Саме вони забезпечують утворення густої піни та ефективно видаляють жир, навіть у холодній воді. Однак ці ж ПАВи є джерелом токсичного впливу на організм.

"ПАВи виготовляють із продуктів перероблення нафти, і вони накопичуються в організмі, поступово навантажуючи його токсинами. Основний удар приймають органи детоксикації, зокрема печінка та нирки, які відповідають за очищення тіла. З часом це може призводити до інтоксикації організму зсередини", – пояснює нутриціологиня.

Коли наслідки стають помітними

На початкових етапах людина не відчуває жодних симптомів, адже дози токсинів, які потрапляють в організм, здаються незначними. Однак регулярний вплив цих речовин протягом років може призвести до серйозних наслідків.

"З часом накопичення токсинів у тілі проявляється у вигляді алергічних реакцій, хронічних захворювань, порушень роботи органів травлення чи навіть проблем зі шкірою. Однак більшість людей не усвідомлюють, що ці проблеми можуть бути пов’язані саме з використанням мийних засобів", – застерігає експертка.

Що можна зробити, щоб зменшити ризики?

Обирайте екологічні засоби

Звертайте увагу на склад продукту. Віддавайте перевагу засобам із натуральними інгредієнтами, які не містять агресивних ПАВів.

Ретельно змивайте

Використовуйте гарячу проточну воду, щоб мінімізувати залишки мийного засобу.

Розгляньте альтернативи

Натуральні засоби, такі як сода, гірчичний порошок або оцет, можуть стати ефективною заміною для миття посуду.

Посудомийна машина

Якщо є можливість, користуйтеся посудомийною машиною, яка зменшує кількість небезпечних залишків.