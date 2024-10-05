Експертка з карми грошей - про те, як залучити багатство силою думки і чи можна купити щастя

Як залучити фінанси своїм мисленням, чи правда, що бідність - це кармічне покарання, як змінити свою фінансову долю?

Відповіді на ці питання в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) дала експертка з карми грошей та духовності, кандидат на доктора буддистської філософії Юля Бєляєва.

– Чи можна купити собі щастя? І якщо так, то скільки це коштує?

– А давайте разом замислимося: чи можна справді купити щастя? Пригадайте, коли ви востаннє купували щось - новий iPhone, сукню, крем чи щось для дому. Чи зробила ця покупка вас щасливими? І якщо так, то як довго це тривало? Спочатку, можливо, це відчуття було сильним, але чи не помічали ви, що з часом "щастя" від нової речі починає зникати? Можливо, перший день ви в захваті від нового телефону, другий день - ще якось, а на третій - це вже просто чергова річ, що лежить на полиці.

Тож, якби матеріальні речі дійсно приносили щастя, якби вони випромінювали його, то чим більше таких об'єктів у нас було б, тим більше ми б відчували щастя. Але це не так. Ви це знаєте. Купівля нової квартири чи iPhone не робить нас постійно щасливими. Ми швидко звикаємо, і ці речі втрачають свою магію.

Це ж саме стосується й інших речей - наприклад, їжі. Ви можете замовити улюблену піцу в ресторані, і перший шматочок буде неймовірно смачним. Але з кожним наступним шматочком смак стає менш яскравим. Якби їжа могла приносити щастя, то кожен новий шматочок робив би нас щасливішими, але ж ні.

Отже, якщо добре замислитися, то жоден зовнішній об’єкт не може зробити нас по-справжньому щасливими. Є щось більше, щось глибше в цьому. Чи можемо ми тоді сказати, що щастя не купиш? Можливо.

А тепер питання: що ж насправді робить людей щасливими? Чому для когось новий айфон - це причина для радості, а для когось - ні? Чому люди з грошима, здається, інколи нещасливі?

– Яка ж тоді перша причина щастя? Від чого тоді залежить щастя?

– Якщо ми вже з'ясували, що воно не залежить від зовнішніх об'єктів, таких як iPhone чи квартира, то звідки ж воно походить? Чи може щастя дійсно приходити ззовні? Якщо задуматися, то очевидно, що джерело щастя знаходиться в нас самих. Це наш розум, наше внутрішнє сприйняття визначає, коли ми відчуваємо щастя. Тож, щастя залежить від того, що відбувається всередині нас.

Світ працює за певними законами, і один із них - це закон першопричин. Він регулює все: і матеріальні об’єкти, такі як квартира чи автомобіль, і наші емоційні стани. Тобто, кожна емоція, хай то радість, тривога чи вдячність, також підпорядковується цьому закону.

А тепер найцікавіше: наш розум - це своєрідна камера, яка записує кожну нашу думку, слово чи дію. Все, що ми робимо стосовно інших і себе, відкладається в нашому розумі як своєрідний енергетичний слід. Через певний час ці сліди матеріалізуються у конкретні події чи емоції.

Наприклад, якщо ми діяли негативно, роздавали всім навколо свій поганий настрій, то наш розум створить негативні ментальні картинки. Згодом це повернеться до нас - ми будемо оточені негативними обставинами, що лише погіршить наш стан.

Але все працює й у зворотному напрямку. Якщо ми свідомо прагнемо робити інших щасливими, заспокоювати їх, як озеро в тиху погоду, то наш розум записує ці моменти щастя і зберігає їх. Згодом ми самі починаємо відчувати себе більш щасливими. Це такий своєрідний тренінг на щастя: чим більше ми робимо інших щасливими, тим більше щастя накопичується в нас самих.

Отже, щастя - це не випадковість. Це результат наших дій, думок і уваги до інших.

– Чи правда, що бідність - це кармічне покарання? Як змінити свою фінансову долю?

– Важливо розуміти, що немає ніякого "кармічного покарання" в тому вигляді, як ми це звикли уявляти. Це не про те, що хтось нас карає. З кармічної точки зору, ми самі творці свого життя, і все, що маємо сьогодні, - це результат наших попередніх дій, слів і думок щодо інших людей. Власне, наші минулі вчинки створили енергетичні кадри, які тепер матеріалізуються в реальність.

Якщо зараз у вашому житті є люди, які вас обманюють, можливо, колись і ви обманювали когось. Якщо вас критикують, це може бути відлунням вашої критики в минулому. Це не завжди легко помітити, тому що ми часто не усвідомлюємо своїх думок і вчинків.

Те саме стосується і грошей. Якщо у вас є фінансові труднощі, це може бути пов'язано з тим, що ви, свідомо чи ні, проявляли жадібність. Можливо, вам важко було віддавати гроші, ви затримували оплату, не повертали борги чи шукали лазівки, щоб отримати більше, ніж заслуговуєте. Це може бути навіть у таких дрібницях, як бажання завантажити фільм без оплати чи уникнення податків. Усі ці дії залишають слід у вашому розумі та створюють майбутні обставини.

Але є і хороша новина: карма не стосується лише негативних аспектів життя. Є ще й "кармічне благословення". Все хороше, що ви маєте зараз, - це також результат ваших попередніх добрих вчинків. Навіть якщо у вас є фінансові проблеми, гроші все ж приходять до вас. Це означає, що в минулому ви створювали умови для цього. Можливо, у вас є чудові стосунки, радісні моменти - усе це теж результат ваших дій.

Тож змінити свою фінансову долю можна, свідомо змінюючи свої дії та думки сьогодні.

– Як змінити свою фінансову долю?

– Перше, що потрібно зробити, - усвідомити, що все, що ви маєте зараз, є результатом ваших дій, думок і слів у минулому. Якщо ви хочете змінити фінансову ситуацію, це не станеться миттєво, тому що зараз "виходять" старі ментальні картинки, які ви створили раніше. Для змін потрібно зосередитися на двох процесах: очищенні старих ментальних образів та створенні нових причин для фінансового успіху.

Ось кілька порад, як це зробити.

Найпростіша практика називається "кармічний інвестор". Ви щодня оплачуєте різні рахунки: у супермаркеті, за комунальні послуги, проїзд тощо. Зазвичай під час оплати ми відчуваємо зменшення грошей і турбуємося про те, чи вистачить їх у майбутньому.

Але замість цього почніть мислити інакше. Уявляйте, як ваші гроші допомагають іншим людям. Наприклад, сплачуючи за продукти в супермаркеті, подумайте, що завдяки цим грошам власник супермаркету зможе підтримувати бізнес, забезпечуючи роботою своїх співробітників, постачальників, партнерів.

Фокусуйтеся на тому, як ваші гроші приносять фінансову стабільність іншим, і це допоможе вам створювати нові кармічні причини для грошей у вашому житті.

Друга техніка: навчіться дякувати за ті гроші, що вже маєте. Коли ви отримуєте зарплатню, дохід від клієнта або навіть невеликий прибуток, замість розчарування від його кількості, відчуйте вдячність.

Ваш розум записує це почуття і створює нові ментальні картинки, що підсилюють прихід грошей у майбутньому. Якщо ж ви фокусуєтеся на нестачі грошей, це лише посилює відчуття їх відсутності. Тож кожен акт вдячності стає важливим кроком до зміни вашої фінансової долі.

– Є таке поняття, як "медитація для мільйонерів", яка нібито дозволяє залучити багатство силою думки. Вона працює?

– Так! Медитація - це спосіб сконцентрувати свій розум на об’єкті, і, як ми вже говорили, наші думки та дії створюють наше майбутнє. Тобто те, що ми думаємо зараз, формує наше завтра.

Протягом дня наш розум постійно відволікається: клієнт відмовився - починаємо переживати про втрату грошей; колегу підвищили - засмучуємось, що це не ми. Такі думки фокусують увагу на відсутності, тим самим створюючи умови для ще більшої нестачі. Це також свого роду "негативна медитація", адже ми підсвідомо програмуємо себе на брак.

Справжня ж медитація - це свідоме фокусування на тому, що ви хочете залучити у своє життя. Наприклад, проста практика вдячності. Ви виділяєте 5-10 хвилин щодня, щоб подумати про всі гроші, ресурси та можливості, які вже прийшли у ваше життя, і відчуваєте щиру вдячність за них. Такі думки створюють позитивні ментальні картинки, які згодом проявляються у вашій реальності.

– Чи можуть гроші стати перешкодою на шляху до щастя?

– Гроші можуть бути як перешкодою до щастя, так і ключем до нього. Все залежить від того, як ми їх заробляємо і використовуємо. Тобто для того, щоб бути щасливими від грошей, мати не тільки гроші, а ще й щастя, є один кармічний секретик: це також впливає на те, щоб мати ще більше грошей. І полягає він у тому, щоб направляти свою діяльність на допомогу іншим людям, роблячи їх щасливішими.

Часто ми фокусуємося лише на потребі заробляти, не задумуючись, як наші дії можуть приносити користь. Але варто почати змінювати мислення і запитувати себе: чи роблю я інших щасливими через свою роботу?

Будь-яка професія, якщо вона етична, може приносити людям щастя. Наприклад, навіть людина, яка прибирає квартири, може зробити своїх клієнтів щасливішими, створюючи затишок і порядок у їхньому житті.

Щоб гроші не стали перешкодою на шляху до щастя, варто не тільки зосереджуватися на їх зароблянні, але й усвідомлювати, як ці гроші впливають на оточення.

Коли ви витрачаєте гроші - на продукти, послуги чи благодійність - подумайте про те, як це може зробити інших людей щасливими. Такий підхід додає глибокого сенсу вашій діяльності та підсилює почуття радості. До того ж відчуваючи вдячність за гроші та можливості, які вони надають, ви активуєте ментальну енергію достатку, що допоможе залучати ще більше фінансових ресурсів.

Зрештою, поєднання грошей із бажанням робити добро створює замкнений цикл: чим більше ви робите людей щасливими, тим більше можливостей і ресурсів ви отримуєте, а це, своєю чергою, сприяє і вашому власному щастю.