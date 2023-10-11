Експерти показали шокуючу різницю між легенями курця та некурця (фото і відео)

Як куріння впливає на легені

Кліп спочатку показує набір почорнілих млявих легенів, підключених до повітряного насоса. Вони показують легені запеклого курця. Коли в них вдувається повітря, лише невелика їх частина розбухає - і це відбувається повільно.

На відміну від цього, здорова рожева легеня, яку показали відразу після цього, роздувається вдвічі більше.

Кліп підписали наступним коментарем: "Куріння може спричинити різноманітні проблеми з легенями, такі як хронічний бронхіт, емфізема та зниження функції легенів. Ці зміни можуть призвести до зниження споживання кисню, підвищення сприйнятливості до інфекцій і збільшення ризику раку легенів".

Різниця між легенями курця і людини, яка не курить (скриншот)

Це не перше відео, яке показує, що куріння робить з нашими легенями. Американська легенева асоціація нещодавно зібрала демонстрацію, щоб показати, як куріння завдає шкоди здоров’ю легенів, порівнюючи легені здорового некурця з легенями курця.

Тренер програми "Свобода від паління" Дженніфер Гоббс Фолкенрот пояснила, що легені мають дві сторони. Права сторона більша і містить три частки, тоді як менша ліва сторона має лише дві.

"Здорові легені мають бути рожевого кольору. Коли ви дихаєте, у вас є мільйони маленьких повітряних мішечків у легенях, які називаються альвеолами, які наповнюються життєво необхідним киснем через кровотік по всьому тілу та доставляють його до ваших різних органів", - додала Гоббс.

Вона також показала легені курця, які "почорніли" через смолу, що утворюється під час паління сигарет. Дженніфер зазначила, що повна чашка смоли фільтрується через ваші легені, якщо ви викурюєте пачку сигарет на день протягом року.

Здорові легені повинні бути рожевого кольору (скриншот)

Експерт продемонструвала, що нижня частина правої легені курця не надувається, коли в неї закачується повітря.

"Ця частина "відключена" через пошкодження смолою, а також понад 7000 хімікатів і токсичних отрут сигаретного диму", - пояснила Дженніфер.

Експерти наголошують, що для курців звичні щоденні дії, такі як прогулянка від машини до супермаркету або підйом по сходах, є випробуванням для їхніх легенів. Також вони зазначають, що у більш ніж 87% випадків до того часу, коли рак легенів діагностують, він уже поширюється по всьому тілу.

Гоббс також показала, як повітряні мішечки в легенях курця лопаються, утворюючи маленькі пористі отвори.

"З кожною затяжкою, яку ви робите з сигарети, ви лопаєте ці повітряні мішечки. Це називається емфізема, і це єдине захворювання, пов'язане з тютюном, після якого неможливе відновлення", - додала Дженніфер.

Вона наголосила, що всі інші пошкодження легенів оборотні після того, як ви кинете палити. Ви можете очистити смолу та покращити роботу легенів на 30 % у перші кілька тижнів.

Кинути курити ніколи не пізно

За даними NHS (Національної служби здоров'я Великої Британії), куріння є однією з головних причин смерті та хвороб у Великобританії, щороку воно вбиває близько 76 000 британців.

Також ця згубна звичка може збільшити ризик виникнення до 12 різних видів раку, а також збільшити ймовірність серцевого нападу, інсульту та серцевих захворювань.

Для того, щоб кинути курити, експерти радять: