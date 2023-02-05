Експерти назвали 7 популярних дієт, які дуже небезпечні для здоров'я

Дієта воїнів

Це популярний тип періодичного голодування, коли людина утримується від їжі протягом 20 годин на день і їсть протягом чотиригодинного вікна вночі. Це набагато суворіший варіант модного голодування 16:8, коли 16 годин йде обмеження від їжі і протягом 8-годинного вікна можна їсти.

Такий режим може мати певну користь для здоров’я і, зазвичай, призводить до втрати ваги, оскільки обмежується кількість калорій.

"Суть кожного "дієтичного" плану, спрямованого на схуднення, - це обмеження. При дефіциті калорій організм використовуватиме інші запаси енергії", - пояснює дієтолог Лорен Чеффін.

У таких випадках організм переходить у стан стресу і робить усе можливе, щоб зберегти енергію.

"Тіло не знає різниці між дієтою та голодом. У крайньому обмеженні організм може сповільнити частоту серцевих скорочень, метаболізм і припинити виробляти достатню кількість репродуктивних гормонів для збереження енергії. Це захисна реакція, але вона також може бути нездоровою", - пояснює експерт.

Дієта перевертня або місячна дієта

При цьому режимі людина стежить за Місяцем. Коли він повний або на новому етапі, значить пора голодувати протягом 24 годин. Тоді дозволено пити лише воду та сік.

Прихильники цього режиму стверджують, що так можна схуднути до 2,7 кг. за "місячну" добу.

24-годинна дієта для видалення жиру

Дієтолог Енн Луїза Гіттлман придумала режим Fat Flush - це так званий план "детоксикації", який обмежує споживання калорій рідиною приблизно до 300 калорій і виключає тверду їжу на 24 години.

Доктор Су-Нуї Ескобар, лікар з клінічного харчування запевняє, що 24-годинне голодування навряд чи зашкодить більшості людей, за винятком того, що воно може спричинити дратівливість, низьку енергію, головний біль. Але радить не пробувати такої дієти "очищення".

"Це не призводять до жодних значущих змін. Будь-яка втрата ваги відбувається завдяки втраті ваги води", - каже доктор Ескобар.

Голлівудська 48-годинна диво-дієта

Хочете скинути до 4,5 кг всього за два дні? Але майте на увазі, що будете голодні, і це може призвести до хвороби. На цій дієті треба пити 4 унції суміші фруктових соків, змішаних з водою, чотири рази на день. А від решти напоїв, крім води - треба відмовитись. Так в організм надходить тільки 400 калорій на день із соку.

"Все, що становить менш як 1000 калорій на день, ми називаємо дуже низькокалорійною дієтою. Її слід проводити лише під наглядом лікаря протягом короткого періоду часу", - попереджає Джулі Аптон, член Медико-експертної ради.

Левова дієта

Під час цієї дієти можна їсти лише червоне м’ясо, воду та сіль. Такий режим призначений для визначення харчової чутливості, зменшення запалення та загоєння кишечника.

"Вживання будь-якого виду м’ясної або тваринної дієти викликає запалення. Продукти, які мають протизапальну дію, майже на 100% мають рослинну основу", - пояснює Аптон.

"Люди не створені для того, щоб їсти, як лев. Ця дієта понаднормово ставить здоров’я під загрозу. Високе споживання насичених жирів створює навантаження на ваш метаболізм і серцево-судинну систему", - попереджає Вільям Лі, доктор медичних наук.

При цьому доктор Ескобар зазначає, що така дієта позбавлена клітковини, а вона необхідна для нормального випорожнення, здоров’я серця та контролю рівня цукру в крові.

Дієта Teatox

Це стосується різноманітних дієтичних планів, у яких треба пити трав’яні чаї, часто змішані зі стимуляторами, діуретиками та проносними, призначеними для "детоксикації" вашого організму.

"Використання проносних і сечогінних речовин, які змушують вас стимулювати роботу кишечника і частіше ходити в туалет, не є ефективним способом зниження ваги будь-яким значущим способом, оскільки ви здебільшого усуваєте вагу води. Як тільки ви вип’єте достатньо рідини, включно з продуктами teatox, ви відразу ж утримаєте вагу", - каже доктор Лі.

Перевірте список інгредієнтів на продуктах teatox - детоксних чаях перед споживанням, але все одно пийте обережно.

"Ці продукти не регулюються належним чином, у них також можуть міститися приховані інгредієнти, яких немає в списку, які потенційно можуть бути шкідливими або спричиняти взаємодію зі звичайними ліками", - говорить доктор Лі.

Майстер очищення

Стара дієта з лимонадом, каєнським перцем і кленовим сиропом не перестає бути популярною у соціальних мережах, особливо після свят і перед пляжним сезоном. Так званий детокс, який зробив популярним багато років тому Бейонсе, передбачає вживання від 6 до 12 склянок суміші протягом дня.

"Люди пробують цю дієту протягом кількох днів і досягають певного успіху, але це не те, що ви можете підтримувати довгостроково, тому вони одразу набирають вагу. Все, що претендує на "очищення" або "детоксикацію", - це повна нісенітниця. Поки у вас нормально функціонує печінка, цей орган виконуватиме всю необхідну вам детоксикацію", - пояснює Аптон.

Чи бувають безпечні дієти

Серед популярних дієт експерти виділяють тільки середземноморську. Її ефективність науково доведена. Від застосування інших дієт вони застерігають.

"Знайдіть підхід до способу життя, який допоможе вам досягти здорової ваги, яку ви зможете підтримувати протягом усього життя", - каже Аптон.

Проста заміна оброблених харчових продуктів свіжими джерелами білка, овочами та цілозерновими продуктами допоможе вам схуднути.

"Обов’язково включайте нежирні джерела білка, такі як яйця, птиця, нежирна яловичина, риба, бобові, горіхи та насіння в кожну їжу та закуску", - радить ендокринолог Флоренс Коміт.

За його словами, білок довше втамовує голод і стабілізує рівень глюкози в крові. Також варто у раціон вводити багаті на клітковину овочів і цільне зерно.

"Я рекомендую прогулюватись протягом пів години після обіду, особливо, якщо ви їсте продукти з високим вмістом вуглеводів, щоб допомогти ввести глюкозу в м’язи", - говорить лікар.