Названо 6 груп продуктів, які знижують ризик діабету, раку та деменції

Які продукти знижуть ризики розвитку діабету, раку та деменції

Дотримання здорової збалансованої дієти входить до числа порад щодо запобігання ряду захворювань. Медики радять споживати багато фруктів, овочів, клітковини, білка, а також трохи молочних продуктів і мінімізувати споживання продуктів з високим вмістом жиру, солі та цукру.

Лікарі також наголошують на користі протизапальної дієти, стверджуючи, що вона може допомогти уникнути смертельних захворювань, таких як серцеві захворювання, хвороба Альцгеймера і навіть рак.

Медики виявили, що один із найпотужніших інструментів для боротьби із хронічним запаленням можна знайти в тому, що ми їмо.

"Багато експериментальних досліджень показали, що компоненти їжі та напоїв можуть мати протизапальну дію", - пояснив професор дієтології та епідеміології Гарвардської школи громадської охорони здоров’я Френк Ху.

Що їсти, щоб зменшити запалення в організмі:

помідори

оливкова олія

зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста та листова капуста

горіхи, такі як мигдаль і волоські горіхи

жирна риба, така як лосось, скумбрія, тунець і сардини

полуниця, чорниця, вишня та апельсини

За словами доктора Ху, фрукти та овочі, такі як чорниця, яблука та листова зелень, мають високий вміст природних антиоксидантів і поліфенолів - це захисних сполук, які містяться в рослинах.

Він додав, що кава, яка містить поліфеноли та інші протизапальні сполуки, також може захистити від запалення.

Які продукти можуть спровокувати хронічне запалення

"Деякі продукти, які пов’язані з підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу та серцеві захворювання, також пов’язані з надмірним запаленням. Це не дивно, оскільки запалення є важливим механізмом, що лежить в основі розвитку цих захворювань", - каже Ху.

Він порадив уникати або обмежувати споживання цих продуктів:

рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб і випічка

картопля фрі та інші смажені страви

газована вода та інші підсолоджені напої

червоне м’ясо (бургери, стейки) і оброблене м’ясо (хот-доги, ковбаси)

маргарин, жир і сало

Загальновідомо, що нездорова їжа також сприяє збільшенню ваги, що саме по собі є фактором ризику запалення.