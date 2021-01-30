Эксперт ЮНИСЕФ объяснила, можно ли вакцинироваться от COVID-19 беременным и онкобольным

В Украине нет сильного движения или кампаний против вакцинации от COVID-19, однако ряд медиков неоднозначно высказываются о прививках, что провоцирует сомнения и в обществе.

Об этом заявила врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В этом контексте она порекомендовала гражданам даже сменить врача, если он относится к вакцинации от коронавируса со скепсисом.

Эксперт отметила, что в интернете можно легко посмотреть, как происходит вакцинация в мире, и убедиться в ее безопасности и эффективности.

"Люди это празднуют, потому что это их выпускает на свободу. Во многих странах очень жесткий карантин - намного жестче, чем у нас, и этой вакцинацией люди не только обеспечивают себе здоровье и безопасность, но и обеспечивают свободу. Например, я знаю, что в Украине очень много хотят вакцинироваться те, кто занимается бизнесом, кто ведет активный образ жизни, кто путешествует. Потому что они хотят свободу в передвижении, в бизнесе, свободу зарабатывать деньги, и здоровье и безопасность, конечно", - рассказала Булавинова.

Инфекционист также прокомментировала распространенные слухи о вакцинах от коронавируса и развенчала популярные мифы.

Может ли вакцина негативно сказаться на здоровье человека

Булавинова подчеркивает, что вакцины, которые сейчас миллионами используют в мире, абсолютно безопасны, а аллергические реакции на них могут возникать, как и в случае с любыми другими лекарствами или продуктами.

"Может болеть рука, например, и это все. В то время как от коронавируса можно лежать на кислороде много-много дней и не выжить", - добавила она.

Нужно ли вакцинироваться, если уже переболели COVID-19

"Я переболела, и я обязательно буду вакцинироваться", - отметила эксперт и напомнила, что повторно заразиться коронавирусом возможно.

Она также рассказала, что в некоторых странах могут отодвигать очередь на прививки для людей, которые уже переболели, так как у них уже есть антитела и сформирована определенная защита от вируса.

Стоит ли делать прививку, если появляются новые штаммы?

Булавинова утверждает, что применяемые в мире вакцины показывают эффективность против всех известных штаммов. При этом даже в случае появления нового и очень опасного варианта COVID всегда есть надежда на перекрестный иммунитет.

Есть ли люди, которым противопоказаны вакцины от коронавируса

"В абсолютных противопоказаниях - только если на первую дозу будет какая-то супер серьезная аллергическая реакция. Например - анафилактический шок. Тогда будут обсуждать, как делать вторую дозу", - сказала врач-инфекционист.

При этом Булавинова подчеркивает, что вообще всем можно вакцинироваться от COVID-19.

"Это же инактивированная вакцина. Поэтому ее можно делать и беременной женщине, например, которая работает в ковидной клинике и которая хочет себя защитить", - сказала она.

Эксперт ЮНИСЕФ также обратила внимание, что людям с онкозаболеваниями вакцины не только не противопоказаны, но для них - даже необходимы, потому что такие люди в группе риска.

"Другое дело, что если они получают высокие дозы облучения при прохождении химиотерапии, и находятся прямо в курсе химиотерапии, они могут не ответить на вакцину и, к сожалению, не выработать иммунитет. Но вакцина для них точно безопасна и очень нужна, когда они будут между химиотерапиями", - указала Булавинова.

Можно ли заразиться коронавирусом от вакцины

Врач рассказала, что производимые в мире вакцины - "неживые", и вводятся исключительно для выработки антител, поэтому заболеть коронавирусом от них невозможно.

"Нет, абсолютно точно нет", - подчеркнула она

Ранее сообщалось, что замглавы Минздрава Виктор Ляшко объяснил, как записаться на вакцинацию от COVID-19.

Также мы писали о том, что недавно инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новом штамме коронавируса, от которого вакцина не защитит.

Напомним, что недавно у украинцев появилась возможность сменить компанию-поставщика газа. Но, к сожалению, мало кто знает, как это сделать. Как сменить поставщика газа - смотрите в коротком видео.

В прошлом эфире Андрей Коболев и Алексей Кучеренко также рассказали о транспортировке газа и смене поставщика более детально.

Также в прошлом выпуске Юрий Витренко пояснил, почему государство установило тариф за потребление газа 6,99 грн, и пообещал, что "в феврале сумма в платежке уменьшится на 500 грн".

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