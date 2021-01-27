Эксперт шокировала заявлением о населении Украины в 2050 году: печальная статистика

Демограф рассказала о населении Украины (фото: twitter.com)

В Украине население сократится до 30 миллионов к 2050 году с нынешних 38 миллионов, без учета граждан, проживающих на временно неподконтрольных территориях на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Об этом заявила руководитель Института демографии Украины им. Птухи, академик Элла Либанова в интервью LIGA.net.

Согласно ее прогнозам на среднесрочное будущее, население Украины через 29 лет может составить 29-30 миллионов.

Специалист напомнила, что еще до 2014 года - до начала военной агрессии РФ против Украины о захвате части территории страны - их Институт давал оценку на 2050-й с большими цифрами - в 36 миллионов (последняя перепись населения проводилась более 20 лет назад).

Академик также отметила, что для нее важнее не количество граждан, но качество их жизни в Украине.

"В Канаде значительно больше территория, население - меньше, а качество жизни с нами - несопоставимо. Если экономика Украины будет развиваться нормально и уровень жизни сравнится хотя бы с Польшей или Словакией, во-первых, уменьшится миграционный отток, во-вторых, сюда также начнут приезжать люди из других стран", - отметила Либанова.

При этом специалист призналась, что не может назвать эмиграцию таким уж большим благом, потому что она - проблема бизнеса, а иммиграция - проблема государства. Кроме того, по ее словам, прибывшие "требуют определенных гарантий уровня жизни и сохранения своей культуры".

"Не убеждена я и в готовности украинцев тесно сосуществовать с людьми другой ментальности, другого образа жизни", - добавила Либанова.

Глава Института демографии рассказала, что "донором" для Украины могут стать

бедные страны или такие, где существует опасность.

"Но есть мнение относительно потенциальной миграции в Украину, как в более демократическую страну, из России и Беларуси - если там продолжатся "закручивания гаек"", - сказала она.

Ранее сообщалось, что демограф оценила население Украины в 38 миллионов с тенденцией к сокращению.

Напомним, что Кабмин назначил новую дату переписи населения Украины, которая должна состоятся в 2023 году.