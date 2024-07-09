Експерт розказав, що потрібно робити щоранку, щоб схуднути

Що треба зробити зранку, щоб худнути

Експерт розповів, що багато людей, які прагнуть схуднути, відчувають себе дуже голодними до полудня першого дня своєї подорожі до схуднення, тому що голодують.

"Наприкінці ночі ти з’їдаєш усе, що попадеться на очі. Наступного ранку ти думаєш, що приречена, і думаєш, що залишишся гладкою назавжди", - розказав Шейн.

Але не бійтеся, ви не самотні, є способи уникнути цього та допомогти скинути кілограми.

"Одна з найефективніших і важливих порад, коли справа доходить до того, щоб не голодувати, коли ви намагаєтеся схуднути, - це отримувати велику кількість білка на початку дня", - розказав тренер.

Він зазначив, що невеликого протеїнового батончика чи напою буде недостатньо.

"Тепер я не говорю про те, щоб отримати невеликий протеїновий батончик із 15 г протеїну або навіть протеїновий коктейль із 30 г білка. Я говорю про отримання принаймні 50-70 г білка на сніданок, я гарантую, що якщо ви зробите це, ви будете набагато менше голодні, ваша тяга майже зникне, і у вас буде енергія протягом усього дня", - повідомив він.