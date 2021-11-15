Эксперт рассказала, можно ли лечить бронхит антибиотиками

Медицинская журналистка и биолог Дария Озерная рассказала о том, что бронхит хоть и является вирусной инфекцией, но его не лечат антибиотиками, как остальные вирусные ОРЗ.

Об этом она сообщает в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, действенных противовирусных действенных препаратов от бронхита нет, чтобы нам ни говорили в рекламе. "Антибиотики при бронхите не назначают", - заявила она. Исключения При бронхите могут назначить антибиотики следующим категориям больных: Дети, которые родились раньше положенного срока;

Тем, кто старше 80 лет;

У кого хронические болезни сердца, легких, почек или печени;

Людям с иммуносупрессией (угнетение иммунитета);

Людям с муковисцидозом (генетическая болезнь).