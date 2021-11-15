Эксперт рассказала, можно ли лечить бронхит антибиотиками

Медицинская журналистка и биолог Дария Озерная рассказала о том, что бронхит хоть и является вирусной инфекцией, но его не лечат антибиотиками, как остальные вирусные ОРЗ.
Об этом она сообщает в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, действенных противовирусных действенных препаратов от бронхита нет, чтобы нам ни говорили в рекламе.
"Антибиотики при бронхите не назначают", - заявила она.
При бронхите могут назначить антибиотики следующим категориям больных:
Напомним, Евгений Комаровский рассказал, как лечить бронхит. По его словам, самое главное не дать слизи в бронхах засохнуть, поскольку это может привести к пневмонии.
Мы также писали о том, что медики рассказали, какие продукты помогут выздороветь при коронавирусной инфекции и простудах.
Врачи рекомендуют больше отдыхать, употреблять много жидкости и употреблять витамины. Однако есть такие продукты, которые облегчат ваше состояние и ускорят выздоровление.