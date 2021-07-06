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Эксперт рассказала, с какого возраста будут прививать от COVID-19 детей

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация детей от коронавируса препаратом Cominarty от Pfizer показано от 12 лет. В Украине пока нет такой практики.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказала эксперт UNICEF Екатерина Булавинова.

"На данный момент для вакцинации детей одобрена вакцина Pfizer Comirnaty. В нескольких странах началась вакцинация детей от 12 лет. Младше 12 лет, насколько мне известно, пока никто не вакцинирует. И во всех одобряющих документах все-таки говорится – от 12 лет. Вакцинировать детей можно из разных соображений, но в первую очередь, чтобы защитить их самих от COVID-19, от новых штаммов", - сообщила Булавинова.

В Украине тоже будут перенимать такую практику, но это будет касаться детей, имеющих очень серьезные хронические заболевания. Булавинова отметила, что, например, в Израиле вакцинируют от коронавируса всех детей, независимо от возраста.

"Но некоторые страны вакцинируют всех детей. Израиль, например, вакцинирует. В основном детей вакцинируют те страны, которые разобрались с вакцинацией у взрослых", - добавила эксперт.

Кто первым в мире разрешил вакцинировать детей

Управление Канады по вопросам общественного здоровья (Health Canada) утвердило использование вакцины Pfizer/BioNTech для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет. Канада стала первой страной, где разрешили вакцинацию против COVID-19 для людей такого возраста.

Как мы писали ранее, в Киеве открылся еще один пункт вакцинации.

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