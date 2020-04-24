Эксперт рассказал, можно ли подцепить коронавирус на море

Коронавирус в Украине инфицировал 7647 человек, 193 из них скончались от осложнений инфекции, 601 пациент вылечился. Приближается лето и многих украинцев волнует вопрос, можно ли планировать отпуск, а также не опасно ли купаться в море в связи с пандемией коронавируса.

Заразиться коронавирусом во время купания в море невозможно. Об этом в комментарии Styler рассказал ведущий эксперт по биотехнологии Юрий Леонов. По его словам, 98% инфекционных болезней, которые могут представлять опасность для человека при купании в море или реке - это бактериальные или паразитарные заболевания.

При этом эксперт отмечает, что купание в море более безопасное из-за его солености и содержания йода.

"Вирусы, которые могут присутствовать в такой воде (Коксаки, ротавирусы) передаются фекально-оральным путем. Они опасны в бассейнах, стоячих водоемах, реках и озерах. В море они появляются, как правило, при нарушениях работы канализации", - подчеркнул Леонов.

Напомним, что министр инфрастуктуры Владислав Криклий сообщил украинцам, чтобы они не планировали свой отпуск на первую половину лета. Скорее всего, люди смогут поехать отдыхать, когда запустится работа транспорта. Это произойдет не ранее июня.

Кстати, глава Кабмина Денис Шмигаль отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

Как мы ранее писали, в правительстве назвали дату, когда украинцы смогут полететь отдохнуть.