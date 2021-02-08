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Эксперт рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 10:55
Эксперт рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса Олег Рубан рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19 (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в конце февраля для определенных категорий населения. Но не всем нужна прививка от инфекции.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, кому не стоит делать прививку.

"Есть много точек зрения и инфекционистов, и иммунологов и эпидемиологов по проведению правильной вакцинации. Прежде всего обязательно нужен медицинский осмотр перед вакцинацией. Во-вторых, иммунный статус человека. Потому что COVID-19 - это не только инфекционное, но и иммунологическое заболевание и несет иммунологические риски для человека", - рассказал Рубан.

Если человек уже переболел коронавирусом - вакцинация ему противопоказана.

"Если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы - проводить вакцинацию категорически нельзя. Но сегодня этой коммуникации еще нет. Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны ", - сказал он.

По словам эксперта, человек перед вакцинацией обязательно должен пройти медицинский осмотр.

"Это обычный медицинский осмотр человека, измерения температуры, определение статуса человека. Вакцинировать нужно здорового человека без каких-либо осложнений - инфекционных ли инфекционных патологий", - подчеркнул Рубан.

Напомним, что Китай одобрил вакцину, которой собираются прививать украинцев.

Также мы писали, что ученые объяснили, почему можно повторно заразиться COVID-19.

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