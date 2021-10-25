Эксперт рассказал, когда COVID в Украине выйдет на плато: названа дата

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Павел Ковтонюк.

"Я думаю, что плато будет в середине ноября, а сейчас будет быстрый рост, и все больше областей будут попадать в "красные" зоны", - считает Ковтонюк.

Он считает, что украинцам следовало вакцинироваться от коронавируса и высокий уровень привитых людей помог бы сейчас остановить очередную волну COVID-19.

"Однако и сейчас вакцинироваться крайне важно, просто для того, чтобы защитить себя в условиях пандемии, которая изобилирует вокруг", - сообщил эксперт.

Он считает, что власти должны вводить ограничения в регионах и не ждать пика эпидемии.

"Я советую представителям местной власти ранее вводить ограничения "красной" зоны, они имеют такую власть. Ведь лучше не ждать, пока больница переполнится, а опередить события", - резюмировал Ковтонюк.

Отметим, что в Украине за последние сутки подтвердили 14 634 новых COVID-случая. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Житомирской областях.