Эксперт рассказал, когда COVID в Украине выйдет на плато: названа дата
Украина выйдет на плато заболеваемости коронавирусом в середине ноября.
Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Павел Ковтонюк.
"Я думаю, что плато будет в середине ноября, а сейчас будет быстрый рост, и все больше областей будут попадать в "красные" зоны", - считает Ковтонюк.
Он считает, что украинцам следовало вакцинироваться от коронавируса и высокий уровень привитых людей помог бы сейчас остановить очередную волну COVID-19.
"Однако и сейчас вакцинироваться крайне важно, просто для того, чтобы защитить себя в условиях пандемии, которая изобилирует вокруг", - сообщил эксперт.
Он считает, что власти должны вводить ограничения в регионах и не ждать пика эпидемии.
"Я советую представителям местной власти ранее вводить ограничения "красной" зоны, они имеют такую власть. Ведь лучше не ждать, пока больница переполнится, а опередить события", - резюмировал Ковтонюк.
Отметим, что в Украине за последние сутки подтвердили 14 634 новых COVID-случая. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Житомирской областях.
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