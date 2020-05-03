Эксперт прокомментировала слухи о создании Covid-19 в лаборатории

О происхождении коронавируса 2020 говорят разное. Некоторые считают, что вирус был создан в лаборатории, другим данное предположение кажется весьма странным и неправдоподобным.

Своим мнением касательно данного вопроса решила также поделиться кандидат биологических наук Светлана Загородняя. Об этом информирует издание "Сегодня".

"На самом деле, я не вижу пока подтверждений, но не могу сказать, что можно возразить. Дело в том, что на эту группу вирусов не обращали должного внимания. Коронавирусы постоянно циркулируют, вызывают острые респираторные вирусные инфекции, но это был 1% и на него не обращали внимания", - прокомментировала эксперт.

По словам Загородней, вирус мог циркулировать и раньше, если у него природное происхождение. Просто на определенном этапе возникли мутации и он получил большую степень болезнетворности.

"Относительно того, лабораторный ли этот штамм - пока вся научная литература говорит, что нет. Но уже реальные данные о вирусе будут не ранее чем к концу года", - обозначила специалист.

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