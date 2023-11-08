Експерт поділився "чорним списком" продуктів, які шкодять печінці

Які продукти шкодять печінці

Експерт поділився списком продуктів, які шкодять печінці. За його словами туди входять наступні категорії харчів:

цукор та цукровмісні продукти , а також фруктоза, яка присутня у цукрі, меді і фруктах, ягодах і навіть трошки у овочах

, а також фруктоза, яка присутня у цукрі, меді і фруктах, ягодах і навіть трошки у овочах рафіновані продукти - все солодке, білий хліб, шліфований рис, борошно, паста, смажена їжа, яка містить у собі велику кількість канцерогенів та продукти глікації

- все солодке, білий хліб, шліфований рис, борошно, паста, смажена їжа, яка містить у собі велику кількість канцерогенів та продукти глікації алкоголь та м'ясні перероблені продукти з великою кількістю насичених жирів (ковбаси, сосиски, червоне м'ясо, вирощене промисловим способом, а саме - свинина і яловичина)

Як зберегти здоров'я печінки

"Варто стежити за рівнем білка у вашому організмі, для того, щоб допомогти своїй печінці. Білки, як рослинного, так і тваринного походження, багаті на амінокислоти, які впливають на синтез холестерину і на утворення жовчних кислот. Білку багато у рибі і яйцях", - пояснює Попко.

Він додає, що норма білка - 0, 8 г на 1 кг тіла для пересічних людей і 1,5 г - для тих, хто займається спортом.

"Для того, щоб ваша печінка справно працювала, у вашому раціоні має бути достатня кількість овочів та зелені. Це джерело вітамінів і мінералів. А також має бути клітковина - 25-30 г на добу. Клітковина допомагає виводити з організму білірубін, холестерин і зайві жовчні кислоти", - каже експерт.

Попко радить робити акцент на зелені овочі, особливо хрестоцвітні та капустяні. Капуста підвищує рівень детоксикаційних ферментів у печінці. Найкраще її їсти свіжою, але квашена чи варена - також чудовий варіант.

"Для печінки також корисні овочі та зелень, що володіють гіркотою - цибуля, рукола, розторопша, кульбаба і лопух. Ці трави можете додавати в їжу, або споживати у вигляді чаю. Цих простих правил буде достатньо, щоб підтримувати здоров'я вашої печінки", - пояснює експерт.