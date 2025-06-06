Експерт назвав три найнебезпечніші іграшки для дітей, які ні за що не треба купувати

Іграшки можуть допомогти дітям навчитися важливих навичок, але також можуть просто дати їм чимось зайнятися, щоб скоротати час. Експерт застеріг батьків не купувати певні види іграшок для своїх дітей.

Які саме забавки можуть бути небезпечними для дітей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.

Експерт Том Босворт, заявив, що є три види іграшок, які він ніколи б не розглядав для покупки для своїх власних дітей, оскільки вони можуть бути "небезпечними", і застеріг інших батьків триматися від них подалі.

Іграшки з батарейками-таблетками

Том наполягає, що він ніколи б не купував іграшки, які використовують "батарейки-таблетки". Ці батарейки - це маленькі круглі батарейки, які іноді називають монетними або годинниковими, і найчастіше вони використовуються для живлення годинників, калькуляторів та деяких пультів дистанційного керування.

Причина, чому батарейки-таблетки настільки небезпечні, полягає в тому, що їх легко проковтнути.

Коли їх проковтують, вони часто застрягають у стравоході або трахеї дитини. Через хімічний склад цих конкретних батарейок, вони можуть роз'їдати та пропалювати дихальні шляхи або стравохід за надзвичайно короткий проміжок часу. Це може бути надзвичайна ситуація, яка може призвести до смерті".

Водні кульки

Водні кульки, також відомі як суперабсорбуючі полімери (SAP), - це невеликі пластикові кульки, які значно розширюються при контакті з рідиною. В іграшках вони найчастіше використовуються як сенсорні іграшки, але вони можуть бути дуже небезпечними при проковтуванні.

Вони призначені для текстурної та тактильної стимуляції, щоб допомогти дітям із сенсорними проблемами. Але коли водні кульки контактують з водою, для чого вони й призначені, ці крихітні кульки роздуваються. Було так багато випадків, коли діти ковтали одну водну кульку і помирали, або їхні дихальні шляхи блокувалися, тому що ці кульки розширювалися.

Нахилені спальні місця для немовлят

Нахилені спальні місця - це пристрої, які нахиляють поверхню для сну. Їх часто рекламують як ті, що забезпечують умови для сну немовляти віком до одного року, але Том наполягає, що їх ніколи не слід використовувати.

Для дорослих нахилені матраци можуть допомогти зменшити закладеність носа та полегшити дихання. Однак у дітей це може призвести до небезпечного для сну нахилу. Ваша дитина може заснути в положенні підборіддя до грудей, що може обмежити її дихальні шляхи та перешкодити диханню.

Американська академія педіатрії (AAP) роками рекомендувала, щоб немовлята спали на рівній поверхні, паралельній землі. У них немає достатньої міцності шиї, коли вони новонароджені, тому, якщо вони сплять під кутом, їхні голови можуть нахилятися вперед, і це може перекрити їхні дихальні шляхи.