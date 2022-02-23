Диетолог назвала зелень, которая способствует похудению и снижает риск сердечных заболеваний

В частности, королем листовых овощей считается шпинат. По словам диетолога Дженни Чемпион, шпинат является лидером среди других овощей для похудения.

Также она добавила, что шпинат супернизкокалорийный, 100 граммов сырого шпината содержат только 23 калории.

К тому же в зелени очень мало углеводов, что способствует уменьшению веса. Известно, что 100 граммов сырого шпината содержат 143 грамма углеводов. Этот листовой овощ способен насытить организм на долгое время.

Шпинат способствует похудению (freepik)

Кроме того, продукт содержит высокое содержание и клетчатки обеспечивает длительное чувство сытости и регулярный стул.

Однако диетолог предупреждает о негативных последствиях чрезмерного потребления шпината. Отмечается, что он может нарушить работу щитовидной железы или привести к образованию камней в почках.

Поэтому лучшая суточная порция листовой зелени - 300 граммов.

Шпинат защищает от повреждений слизистой оболочки, возвращает в норму углеводный обмен, участвует в производстве важных для организма гормонов и помогает похудеть.

Людям, которые часто страдают от стрессов, шпинат помогает восстановить спокойствие и работоспособность. Он хорошо переваривается и быстро усваивается, в отличие от другой зелени.