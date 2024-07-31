Експерт з мови тіла висловився про шлюб принца Гаррі та Меган Маркл: "Іскра між ними не зникла"

Що каже експерт

Містер Стентон зауважує, що між Меган і Гаррі залишається "сильний непорушний зв'язок".

Аналізуючи стосунки пари на основі мови їхнього їхніх тіл, спеціаліст зазначає, що "Гаррі та Меган можуть працювати як команда, адже іскра між ними не зникла".

Тим не менше, за словами Містера Даррена, Меган залишається у парі домінуючою.

"Коли Меган і Гаррі відвідують якісь заходи разом, ви можете помітити, що Меган дивиться йому в очі, щоб дати знак, що час іти - це великий жест влади. Це показує, хто тут бос і що останнє слово залишається за нею", - говорить Стентон.

Але експерт зауважує, що герцогиня Сассекська "дуже цінує" моменти, коли Гаррі починає демонструвати свою домінуючу сторону.

"Ми можемо так говорити хоча б через те, що Меган демонструє щиру посмішку і почувається розслабленою, коли Гаррі бере на себе роль лідера. Її постава залишається прямою, вона спокійна і демонструє свою впевненість у ньому", - пояснює чоловік.

Експерт прокоментував стосунки Гаррі та Меган (Фото: Getty Images)

"Гаррі демонструє своє домінування та контроль, коли захищає себе та свою родину від людей, які прагнуть їх образити чи зачепити. Він не боїться прямо висловлювати свою думку", - також додає експерт з мови тіла.

Стентон підсумовує, що секрет міцних стосунків принца Гаррі та Меган Маркл криється у тому, що вони стали один для одного "своїми людьми, зберігши при цьому певний рівень своєї незалежності з моменту першої зустрічі".

"Меган і Гаррі добре працюють як пара, вони працюють як одна команда: підбадьорюють один одного та підтримують, коли це потрібно. Це чітко можна прослідити через їхні жести та мову тіла. На публіці вони не соромляться демонструвати високий рівень довіри один до одного та міцного зв'язку", - ділиться Даррен.

Експерт стверджує, що іскра між парою досі не зникла (Фото: Getty Images)

"Часто можна побачити, як вони тримаються за руки, обіймаються чи навіть цілуються. Це показує лише те, що іскра, яка була з самого початку між ними, - не зникла", - підкреслює фахівець.