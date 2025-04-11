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Екскандидат від "Євросолідарності" виправдовує вбивства мирних українців росіянами, партія не реагує

Екскандидат від "Євросолідарності" виправдовує вбивства мирних українців росіянами (фото: facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Колишній кандидат у депутати від партії "Європейська солідарність" Андрій Батюков публічно заявив, що йому не шкода цивільних українців, яких убили російські окупанти, якщо серед їхніх родичів немає військовослужбовців. Лідер партії, нардеп Петро Порошенко й партія не засудили й не прокоментували слів соратника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на політичного експерта, який звернув увагу на допис Батюкова в соцмережах.

"Мені ніколи не шкода цивільних. Кожного разу, коли гине їх якась кількість, я запитую – у скількох із них батько чи мати, чоловік чи дружина служить?" – процитував блогер допис Батюкова у Facebook.

 

Експерт зазначив, що позиція Порошенка і його партії щодо цього викликала в нього обурення, бо за кілька днів скандалу від них не було жодної реакції на заяву колеги.

"Представник "Євросолідарності" виступив за вбивство українців і їхніх дітей росіянами, а Порошенко підтримав його своїм мовчанням. Підтримав, попри те, що його старший син - ексдепутат Олексій Порошенко - навіть був оштрафований за неявку до ТЦК, не сплатив штрафу, внаслідок чого виконавча служба арештувала його майно", - наголосив експерт.

Нагадаємо, 30 січня повідомляли, що екснардеп, син п'ятого президента України Олексій Порошенко фактично підтвердив порушення ним закону про мобілізацію, сплативши штраф за ігнорування повісток у ТЦК.

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Європейська солідарність