Екскандидат від "Євросолідарності" виправдовує вбивства мирних українців росіянами, партія не реагує

"Мені ніколи не шкода цивільних. Кожного разу, коли гине їх якась кількість, я запитую – у скількох із них батько чи мати, чоловік чи дружина служить?" – процитував блогер допис Батюкова у Facebook.

Експерт зазначив, що позиція Порошенка і його партії щодо цього викликала в нього обурення, бо за кілька днів скандалу від них не було жодної реакції на заяву колеги.

"Представник "Євросолідарності" виступив за вбивство українців і їхніх дітей росіянами, а Порошенко підтримав його своїм мовчанням. Підтримав, попри те, що його старший син - ексдепутат Олексій Порошенко - навіть був оштрафований за неявку до ТЦК, не сплатив штрафу, внаслідок чого виконавча служба арештувала його майно", - наголосив експерт.

Нагадаємо, 30 січня повідомляли, що екснардеп, син п'ятого президента України Олексій Порошенко фактично підтвердив порушення ним закону про мобілізацію, сплативши штраф за ігнорування повісток у ТЦК.