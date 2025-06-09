Екшн, драми та моторошні трилери: 8 свіжих фільмів, які вас вразять

Якщо ви шукаєте цікаві фільми та на вечір та хочете подивитися щось свіже та дійсно класне - зверніть увагу на новинки 2025 року. Вже вийшло чимало гарних варіантів, які не розчарують.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 8 нових фільмів, з якими вечір не буде нудним, а сюжети дійсно вразять.

"У загублених землях" (In the Lost Lands)

Уявіть світ, який не просто опинився на межі Апокаліпсиса, а вже там. Магія, монстри та небезпека - в усьому цьому намагається вижити остання цитадель, якою править молода королева. Але чи зможе головна героїня подолати всі перешкоди та врятуватися?

"Фонтан молодості" (Fountain of Youth)

Цікавий та новий детектив розповість про рідних брата та сестру, які вирішили знайти "Фонтан молодості". Звісно, цю пригоду важко назвати легкою. Окрім цього, головні герої стикнуться з купою проблем та опиняться перед непростим вибором. Сюжет дійсно незвичайний та затягує майже одразу.

"Вовкулака" (Wolf Man)

Головний герой повертається в домівку свого батька з дружиною та донькою. Спершу нічні звуки здаються чимось звичайним, але згодом починається справжній жах. Невідомий звір атакує родину, а чоловік перетворюється на перевертня. Їхній будинок стає пасткою, а Блейк - власним кошмаром.

"Новокаїн" (Novocaine)

Спокійний банківський працівник з рідкісною хворобою, через яку не відчуває болю, опиниться в епіцентрі небезпечних пригод. Бійки, небезпечні стрибки та моменти body-horror поєднуються з тонким гумором і несподіваною емоційною глибиною. Фани слешерів та екшну точно зацінять!

Також дивіться:

"Велика двадцятка" (G20)

"Електричний штат" (The Electric State)

"Список мрій" (The Life List)