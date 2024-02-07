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Ексдружина Остапчука згадала свою модельну кар’єру та показала себе 18-річну (фото)

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася фанам, що у дитинстві будувала модельну кар'єру. Відповідними світлинами вона поділилася у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Христина Горняк показала себе в юності

Так, екс-обраниця шоумена показала фото, які у рамці висять на стіні у будинку її мами.

На одному з кадрів 14-річна Христина позувала в білій сукні та рожевому вінку.

На інших фото вже 18-річна зірка зображена на рожевому фоні у білій футболці та джинсах з яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.

Христина Горняк в юності (фото: instagram.com/kristygor)

"Це у мами мій "іконостас". Тут мені 14. А ці фото, це я вже в Києві жилі і працювала як фотомодель, і скажу я вам, нормально заробляла собі. Трішки попухша тут, бо мені тут 18", - написала Христина.

А от суму, яку Горняк заробляла завдяки участі у фотосесіях, вона називати не стала.

Нещодавно ексдружина Остапчука розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць.

Також блогерка відреагувала на хейт, що вона досі не народила дитину.

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