Ексдружина Остапчука згадала свою модельну кар’єру та показала себе 18-річну (фото)
Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася фанам, що у дитинстві будувала модельну кар'єру. Відповідними світлинами вона поділилася у своїх соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.
Христина Горняк показала себе в юності
Так, екс-обраниця шоумена показала фото, які у рамці висять на стіні у будинку її мами.
На одному з кадрів 14-річна Христина позувала в білій сукні та рожевому вінку.
На інших фото вже 18-річна зірка зображена на рожевому фоні у білій футболці та джинсах з яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.
Христина Горняк в юності (фото: instagram.com/kristygor)
"Це у мами мій "іконостас". Тут мені 14. А ці фото, це я вже в Києві жилі і працювала як фотомодель, і скажу я вам, нормально заробляла собі. Трішки попухша тут, бо мені тут 18", - написала Христина.
А от суму, яку Горняк заробляла завдяки участі у фотосесіях, вона називати не стала.
Нещодавно ексдружина Остапчука розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць.
Також блогерка відреагувала на хейт, що вона досі не народила дитину.