Екс-учасник "Кварталу 95" розповів про смерть рідної людини

Колишній сценарист студії "Квартал 95" і переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт розповів про смерть рідної людини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.
Так, ексбойфренд акторки повідомив, що у нього не стало бабусі. Вона померла у віці 78-и років.
За словами Елерта, жінка страждала від деменції.
Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
"Моя бабуся померла. У 78 років виходить… Останні роки чотири через деменцію нічого не пам'ятала. На її сон пішло 22 роки. Прощавай, Ба", - написав Олександр.
Також він закликав фанів цінувати своїх близьких.
Коментарі до публікації колишній Мішиної вирішив вимкнути.
Після 24 лютого 2022 року Елерт виїхав за кордон, через що його захейтили українці й почали розпитували, як йому вдалося покинути Україну під час воєнного стану, адже це незаконно.
Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Олександр пояснив, що зробив це офіційно. А Міністерство культури, "Квартал 95", президент не мають ніякого відношення до його виїзду.
Зараз чоловік мешкає у США, де відкрив бізнес із продажу сірників преміум сегменту, зроблених вручну з "унікального дерева" в Перу.
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