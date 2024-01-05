ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-учасник "Кварталу 95" розповів про смерть рідної людини

П'ятниця 05 січня 2024 22:44
UA EN RU
Екс-учасник "Кварталу 95" розповів про смерть рідної людини Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній сценарист студії "Квартал 95" і переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт розповів про смерть рідної людини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.

Деталі

Так, ексбойфренд акторки повідомив, що у нього не стало бабусі. Вона померла у віці 78-и років.

За словами Елерта, жінка страждала від деменції.

Екс-учасник &quot;Кварталу 95&quot; розповів про смерть рідної людини

Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

"Моя бабуся померла. У 78 років виходить… Останні роки чотири через деменцію нічого не пам'ятала. На її сон пішло 22 роки. Прощавай, Ба", - написав Олександр.

Також він закликав фанів цінувати своїх близьких.

Коментарі до публікації колишній Мішиної вирішив вимкнути.

Де зараз шоумен

Після 24 лютого 2022 року Елерт виїхав за кордон, через що його захейтили українці й почали розпитували, як йому вдалося покинути Україну під час воєнного стану, адже це незаконно.

Екс-учасник &quot;Кварталу 95&quot; розповів про смерть рідної людини

Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Олександр пояснив, що зробив це офіційно. А Міністерство культури, "Квартал 95", президент не мають ніякого відношення до його виїзду.

Зараз чоловік мешкає у США, де відкрив бізнес із продажу сірників преміум сегменту, зроблених вручну з "унікального дерева" в Перу.

Нещодавно ми писали, що у Києві помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко.

Також донька Матвієнко оприлюднила останнє аудіоповідомлення мами.

Читайте РБК-Україна в Google News
95-й квартал