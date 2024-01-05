Екс-учасник "Кварталу 95" розповів про смерть рідної людини

Колишній сценарист студії "Квартал 95" і переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт розповів про смерть рідної людини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram шоумена.

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Так, ексбойфренд акторки повідомив, що у нього не стало бабусі. Вона померла у віці 78-и років.

За словами Елерта, жінка страждала від деменції.

Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

"Моя бабуся померла. У 78 років виходить… Останні роки чотири через деменцію нічого не пам'ятала. На її сон пішло 22 роки. Прощавай, Ба", - написав Олександр.

Також він закликав фанів цінувати своїх близьких.

Коментарі до публікації колишній Мішиної вирішив вимкнути.

Де зараз шоумен

Після 24 лютого 2022 року Елерт виїхав за кордон, через що його захейтили українці й почали розпитували, як йому вдалося покинути Україну під час воєнного стану, адже це незаконно.

Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Олександр пояснив, що зробив це офіційно. А Міністерство культури, "Квартал 95", президент не мають ніякого відношення до його виїзду.

Зараз чоловік мешкає у США, де відкрив бізнес із продажу сірників преміум сегменту, зроблених вручну з "унікального дерева" в Перу.