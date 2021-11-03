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Экс-супруг Ани Лорак возмутил сеть видео с их матерящейся 10-летней дочерью

Автор: Styler

Бывший муж Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу опубликовал видео, на котором он катается на аттракционе в Буковеле с их общей 10-летней дочерью Софией. При этом на нем слышно, как девочка матерится.

Видео с отдыха Мурат выложил в Instagram.

На аттракционе София сидела спереди и снимала видео, а сзади находился ее отец, который много смеялся.

Изначально девочка была немного напугана. "Блин, стремно", - призналась она.

Потом во время катания она сказала "й*пт", "г*вно*б", "ж*па" и т.п.

Пользователи сети были возмущены этим и даже предложили Налчаджиоглу удалить видео.

  • Маленькая девочка, а выражения 25-летнего подростка;
  • Какой словарный запас, мама не слышала;
  • А какая матюкливая малая;
  • Удалите пост. Позорите мать и себя. Одни матюки;
  • Прям разочарование полное в девочке;
  • Мама публичный человек, а девочка как сапожник матерится. Или сейчас это норма у детей;
  • Я от взрослого сына не слышала матов... удалите пост и не позорьтесь;
  • Как так можно материться;
  • Это просто ужас, девочке 10 лет, а матерится как старый дед.

Отметим, что в горы Мурат отправился не только со своей дочерью, но и с невестой Лилией, которая также взяла с собой дочь.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были женаты 10 лет - с 2009 по 2019.

В сентябре 2021 года Мурат сделал предложение своей пышногрудой девушке.

Ранее мы писали о том, что располневшая Ани Лорак отфотошопила себя и попалась.

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Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу