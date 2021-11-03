Экс-супруг Ани Лорак возмутил сеть видео с их матерящейся 10-летней дочерью

На аттракционе София сидела спереди и снимала видео, а сзади находился ее отец, который много смеялся.

Изначально девочка была немного напугана. "Блин, стремно", - призналась она.

Потом во время катания она сказала "й*пт", "г*вно*б", "ж*па" и т.п.

Пользователи сети были возмущены этим и даже предложили Налчаджиоглу удалить видео.

Маленькая девочка, а выражения 25-летнего подростка;

Какой словарный запас, мама не слышала;

А какая матюкливая малая;

Удалите пост. Позорите мать и себя. Одни матюки;

Прям разочарование полное в девочке;

Мама публичный человек, а девочка как сапожник матерится. Или сейчас это норма у детей;

Я от взрослого сына не слышала матов... удалите пост и не позорьтесь;

Как так можно материться;

Это просто ужас, девочке 10 лет, а матерится как старый дед.

Отметим, что в горы Мурат отправился не только со своей дочерью, но и с невестой Лилией, которая также взяла с собой дочь.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были женаты 10 лет - с 2009 по 2019.