Экс-супруг Ани Лорак возмутил сеть видео с их матерящейся 10-летней дочерью

Бывший муж Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу опубликовал видео, на котором он катается на аттракционе в Буковеле с их общей 10-летней дочерью Софией. При этом на нем слышно, как девочка матерится.
Видео с отдыха Мурат выложил в Instagram.
На аттракционе София сидела спереди и снимала видео, а сзади находился ее отец, который много смеялся.
Изначально девочка была немного напугана. "Блин, стремно", - призналась она.
Потом во время катания она сказала "й*пт", "г*вно*б", "ж*па" и т.п.
Пользователи сети были возмущены этим и даже предложили Налчаджиоглу удалить видео.
Отметим, что в горы Мурат отправился не только со своей дочерью, но и с невестой Лилией, которая также взяла с собой дочь.
Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были женаты 10 лет - с 2009 по 2019.
В сентябре 2021 года Мурат сделал предложение своей пышногрудой девушке.
Ранее мы писали о том, что располневшая Ани Лорак отфотошопила себя и попалась.