Экс-нардепа Чорновол силой выволокли из ГБР: повредили ногу (видео)

Татьяну Чорновол, бывшего депутата Верховной Рады от партии "Народный фронт", силой вывели с брифинга Государственного бюро расследований, который проводил новоназначенный замглавы директора - Александр Бабиков. Видео разместил "5 канал" на YouTube.

По некоторым данным 40-летняя Чорновол принесла Бабикову "сообщения" о преступлении и пыталась ему вручить. В результате экс-нардепа и журналистку выдворили с мероприятия.

Сообщается также, что к Чорновол еще до начала брифинга подошла охрана и спросила, как она прошла в зал. Экс-депутат ответила, что она потерпевшая на Майдане. А когда мероприятие началось, ее силой вытолкали в дверь, находящуюся за ее спиной.

Сама же Чорновол говорит, что она лишь хотела задать вопрос про ход некоторых производств. Кроме того, она сказала, что к ней применили грубую физическую силу.

"Мне ногу повредили", - сказала Чорновол.

Татьяну Чорновол силой вывели из ГБР (видео: YouTube/5 канал)

Стоит отметить, что первый замглавы директора ГБР Александр Бабиков имеет довольно скандальную славу Последние два года он работал в адвокатской фирме которая некогда защищала Виктора Януковича.