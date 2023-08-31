Екс-нардеп порівняв жінок-"копів" із повіями після нападу на патрульну в Дніпрі

Стрілянина у Дніпрі не лишила байдужим жодного українця і більшість громадян зійшлися на тому, що патрульні вчинили правильно, бо неадекватний та п'яний водій становив небезпеку не тільки для поліцейських, а й для всіх людей навколо.

Але є і інша думка. Дехто вважає, що поліція перевищила свої повноваження та не мала застосовувати зброю.

Але усі негативні дописи перевершив екс-нардеп Павло Кириленко. У своєму дописі він розкритикував переформатування національної поліції, а після - порівняв жінок-патрульних з повіями.

"Візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари - чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки - Kinder, Küche, Kirche. Є дійсно заняття та професії де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи? Перепрошую, але іншої користі від такого тандему я не бачу...", - пише Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

І він додав, що патрульний відкрив вогонь виключно аби похизуватися перед своєю напарницею.

"Подумайте про те, що цей недоумок поліціянт відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою, бо така природа людини, такими нас створив Бог. І ніякі ліві дегенерати цього не змінять..." - пише екс-нардеп.

Наостанок Кириленко попросив повернути "ментів часу кучми-януковича і злочинності стане в рази менше, а справедливості більше".

Відреагувати спокійно на такі висловлювання українці, звісно, не змогли. І на екс-нардепа висипалося чимало гніву громадян. Він навіть закрив коментарі до свого допису. Але дещо збереглося:

Павле, може вам до монастиря податися з таким світоглядом?

Яке ж кончене!

Я не зрозумів, то по вашому жінка-коп не може виписати штраф фізично міцнішій особі?

Оце дурень. Як такий проскочив у ВР? Суцільні стереотипи, ще й брудні думки.

Яке ж ти кончене створіння. Падло, не забувай, що якщо місце жінки - кухня, то місце чоловіка - завод або війна. І ще при цьому чоловік має 100% забезпечувати дружину і дітей. А ти примостив свою сраку в м'яке зручне крісло і живеш на вкрадені у народу кошти, а не бігаєш з автоматом батьківщину захищати. Ти просто мерзенне створіння.

Відкритий сексизм

У Раді жінки-депутати теж вам потрібні, щоб були замість повій? Ти тупе бидло, а не депутат.

Це ви по собі судите? Ви собі напарницю певно й обирали для цього?

Як ви з такими думками депутатом стали взагалі? У вас же в голові насрано.

Ви відсталий печерний дядька!

До речі, словосполучення "Kinder, Küche, Kirche" чула тільки від тих чоловіків з неадекватною поведінкою, на яких без сліз не подивишся, і мало хто з жінок при здоровому глузді на них взагалі подивиться і навряд чи захоче йти на Küche щось готувати для них, а якщо хтось захоче народити від них kinder - буде взагалі за щастя.

Довідка:

Павло Кириленко народився в 1976 році в Одесі. Голова Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода". За освітою - історик. З 90-х років був активістом. Декілька років займався педагогічною діяльністю.

З 2005 року став працювати у бізнес-структурах, в 2012 - обрався народним депутатом до Верховної Ради. Повноваження припинилися у 2014 році. Одружений, має родину.