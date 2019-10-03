Экс-нардеп попала в жуткое ДТП: появилось видео

Инна Богословская, кандидат в президенты Украины, а также экс-народный депутат, попала в ДТП на Обуховской трассе под Киевом. Как рассказала Богословская на своей странице в Facebook, виновник аварии быстро скрылся с места происшествия, а ей пришлось несколько часов ожидать полицию.

Богословская отметила, что в ДТП попала не только она, а еще один автомобиль, который двигался за ней. Кроме того, на той же трассе, в том же самом месте произошла еще одна большая авария.

"У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись…парень, ударивший меня сзади – не виноват, он спас и мою, и свою машины. Настроение испорчено, время утекает бессмысленно, деньги на ремонт будут немалые. Но, наверное, это судьба и Бог спас. Я такого не видела в своей жизни, чтобы по две стороны скоростной трассы на одном уровне были две такие аварии", - написала Богословская.

Также она отметила, что полицию на место аварии ей пришлось ждать почти три часа.

"Огромная пробка из-за аварий, тысячи людей нервничают и теряют время. Власти в лице полиции плевать на людей", - возмутилась экс-нардеп.

В комментариях Инна Богословская сообщила, что сама она в аварии не пострадала.