Экс-глава СЭС Киева переехала девушку в центре города: теперь она хочет избежать наказания

"Благодаря чуду и своей комплекции, я осталась жива, а не раздавлена под колесами машины. От удара и наезда у меня было выбито пять центральных зубов, разорвало десну, я получила сильное сотрясение мозга, грыжу в позвоночнике, рассечение головы, многочисленные ушибы, раны, гематомы всего тела, страшные головные боли и абсолютно невероятное психологическое потрясение", - написала Наталия.

Пострадавшая в ДТП Наталия Дикая (facebook.com/Наталия Дикая)

Она также подчеркнула, что страшное событие не позволяет ей жить нормальной жизнью. Она не может выйти одна из дома, не может работать и ее мучают боли.

"Мне уже провели первую сложную и длительную операцию на верхней челюсти и расписали план лечения на несколько месяцев вперед с ориентировочной суммой лечения в 400 000 гривен", - отметила она.

При этом такую сумму необходимо заплатить прямо сейчас и это только касается зубов.

Она пожаловалась, что сбившая ее женщина связалась с ней только на 16 день с момента аварии. Она принесла свои извинения, но встретиться лично не захотела. Кроме того, женщина не предоставила никакой финансовой помощи пострадавшей девушке.

Пострадавшая в ДТП Наталия Дикая (facebook.com/Наталия Дикая)

"Моей несостоявшейся убийцей оказалась Козлова Ирина Антониновна, 1947 года рождения. Ирина Антониновна 12 лет занимала должность главного санитарного врача города Киева, а последние годы возглавляла СЭС Шевченковского района. Женщина весьма известная и, допускаю, влиятельная", - рассказала Наталия.

После аварии дочь Ирины Козловой уверяла маму пострадавшей девушки, что их семья сделает все, чтобы спасти ее и помочь. Она также дала контакты своего сына Дмитрий, который адвокат, чтобы уже с ним решать все вопросы.

"Дмитрий переслал моему папе сообщение, в котором Ирина Козлова сказала, что сумма финансовой компенсации для нее не подъемная и пусть ее определяет суд", - отметила девушка.

Видео наезда на девушку можно посмотреть по этой ссылке.

По словам Наталии, Ирина Козлова далеко не бедная женщина. У нее есть 4‑комнатная квартира в центре Киева в новом доме. Кроме того, женщина владеет паркоместом и несколькими земельными участками в Киеве на улице Лазурной.

При этом стоимость каждого участка составляет около 100 тысяч долларов. Внуку и дочке также принадлежат земельные участки и недвижность в столице.

Ирина и ее родственники уже несколько дней не выходят на связь. Наталия думает, что они пытаются "замять" дело в Голосеевском РУВД и хотят "опустить" его до административного правонарушения.

"Я прошу вас помочь придать это дело широкой огласке. Такой беспредел просто в голове не укладывается, и должен быть немедленно пресечен, иначе у этой страны нет будущего", - добавила пострадавшая девушка.