Экс-глава Минздрава Украины сравнил вакцинацию с нацистскими экспериментами над людьми

Но это заявление, как оказалось, вызвало шквал негативных эмоций у многих так называемых "антивакцинаторов". Среди которых, к слову, есть и довольно известные личности.

На днях в Минздраве сделали заявление о вакцинации в Украине, отметив, что беременных нужно прививать от коронавируса . Тем более, что вакцины Pfizer, Moderna и другие безопасны как для матери, так и для ребенка.

Например, украинский врач и бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий в комментариях к публикации своих экс-коллег сравнил вакцинацию с нацистскими экспериментами над людьми в 40-х годах прошлого века...

Что же именно взбесило Мусия?

Сначала было видео на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, где врач-иммунолог Федор Лапий говорит, что вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой, а "клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий прививки от COVID-19".

При этом, говорит специалист, COVID является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности.



Именно слова о "клинических исследованиях" так задели Мусия. Это утверждение он назвал "бредом" и пожаловался на то, что над украинцами "продолжают ставить эксперименты".

Что написал экс-глава Минздрава

Мусий написал, что "никаких доказанных и достоверных исследований влияния вакцины против SARS-CoV-2 как на беременных, так и на плод не существует в природе", добавив, что это касается любых вакцин - и Pfizer, и Moderna, и CoronaVac и тому подобное.

По его утверждениям, "ни одна вакцина полных клинических исследований не прошла", а все их "разрешили только для экстренного применения".

"Надеялся, что экспериментаторы на людях, а особенно для беременных, закончились с ликвидацией нацизма в 40-х годах прошлого века. Оказывается, в некоторых, не совсем свежих головах, человеконенавистнические идеи продолжают жить. Когда же эти ублюдки нажрутся? Ничего святого у вас нет", - резюмировал Мусий.

Свое сообщение он также продублировал на собственной странице в Facebook.

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Позже экс-министр пояснил, что он не против вакцинации как таковой. Просто ему не понравились слова Лапия (который, к слову, является кандидатом медицинских наук).

"Это мой комментарий на конкретные слова конкретного низкоквалифицированного человека, который вводит в заблуждение беременных и общество", - заявил Мусий.

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Что говорят люди?

Интересно, что большое количество людей поддержали такую позицию Мусия...

От осложнений после вакцинации в Украине погибло двое молодых людей, лично я в "рулетку" играть не буду

Через 3-5 лет мы увидим первые последствия этого эксперимента...

От инфекций нас защищает иммунная система, а не вакцина! Иммунная система укрепляется за счет здорового образа жизни, качественного питания, позитивного настроения и уменьшения стресса.Только ограниченные люди с низким уровнем образования об этом не знают! Поэтому, вакцинация - это своеобразный тест на IQ

Не уничтожайте нацию, и не проводите исследования на людях. Деньги заработаете сейчас, Нюрнбергский процесс будет потом.

Хотя, конечно, большинство людей в социальных сетях выступают за вакцинацию.