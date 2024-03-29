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Екс-кохана легендарного американського репера звинуватила його у зґвалтуванні: він відповів

50 Cent і Дафна Джой (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дівчина відомого американського репера 50 Cent (справжнє ім'я Кертіс Джексон - Прим. ред.) Дафна Джой звинуватила його в зґвалтуванні, а також у тому, що він був відсутнім у житті їхнього спільного сина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram екс-обраниці музиканта.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Daily Mail.

Деталі скандалу

37-річна Дафна Джой звернулася до виконавця у своїх соцмережах.

"Кертіс Джеймс Джексон. Для тебе все жарт, поки це не загрожує твоїй безпеці. Саме це і відбувається зараз. Ти приносиш у життя людей хаос і безумство. Ми переїхали в Нью-Йорк, щоб ти міг проводити час зі своїм сином, а ти бачився з ним 10 разів за два роки, хоча ми жили за кілька кілометрів", - написала колишня партнерка репера.

Дафна Джой (фото: instagram.com/daphnejoy)

Також вона заявила, що їй "набридло підтримувати його образ для їхнього сина".

"Давай сфокусуємося на тому злі, яке ти мені заподіяв, коли ґвалтував мене і застосовував до мене фізичне насильство. Ти більше не зможеш мене пригнічувати. Ти остаточно зруйнував мої надії на те, що ти можеш стати батьком нашої родини. Ти розбив наші серця востаннє", - додала вона.

50 Cent відповів

Представники репера представили публічну заяву артиста.

"Звинувачення, висунуті в суді у справі, пов'язаній із Дафною Джой, матір'ю моєї дванадцятирічної дитини, змусили мене вжити всіх необхідних юридичних заходів для захисту мого сина Сайра. Помилкові та необґрунтовані звинувачення Дафни Джой явно є реакцією на моє рішення отримати повну опіку над моїм сином. Його безпека - мій головний пріоритет", - написав артист.

50 Cent (фото: instagram.com/50cent)

Зазначимо, що виконавець звернувся до суду із запитом про повне опікунство над своєю дитиною після того, як ім'я його колишньої партнерки було згадано в позові продюсера Родні Джонса проти Шона Комбса, якого звинуватили в сутенерстві та насильстві.

Джой також була названа серед тих, хто, за словами позивача, міг отримувати фінансову компенсацію за сексуальні послуги від засновника Bad Boy Records. У відповідь Дафна Джой відкинула звинувачення, називаючи їх "брехливим наклепом".

Нагадаємо, Джой і Джексон були разом з 2011 по 2012 рік, у них є 11-річний син Сір. Виконавець також має 26-річного сина Маркіз від екскоханої Шанікви Томпкінс.

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