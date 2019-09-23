Экс-депутат избил человека и угрожал убить друга Гандзюк: все детали (фото)

В Херсонской области бывший депутат от БПП Евгений Рыщук избил действующего депутата Олешковской районной рады Романа Чухалова. Детали происшествия сообщили на своей странице в Facebook Маси Найем и Александр Власов.

Экс-депутат Евгений Рыщук находился в состоянии алкогольного опьянения. В ночь на понедельник, 23 сентября, он напал на Романа Чухалова, а также угрожал убить друга Екатерины Гандзюк, который проживает в Херсоне. Инцидент произошел на праздновании дня села Правые Саги.

Фото: facebook.com/vlasov.oleksandr

Александр Власов, депутат из Херсона, сообщил, что ему позвонили в полночь и рассказали о массовом побоище, которое произошло в поселке Правые Саги.

"На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рыщук. На месте уже скорая, в которой Роман (Чухалов) в следах побоев. Конфликт между Чухаловым и Рыщуком начался еще весной 2018 года, когда Рыщук сколачивал большинство из депутатов в Олешковском райсовете. Это ему нужно было, чтобы через депутатов решать свои дела по отмывке бюджетных средств. Роман на тот момент работал с супругой в УВД и он отказался от предложения Рыщука", - объяснил Власов.

Скриншот поста (facebook.com/vlasov.oleksandr)

Как сообщили в полиции, Романа Чухалова во время праздника Евгений Рыщук ударил в лицо и по данному факту открыто криминальное дело по ч.1 ст. 125 Криминального кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Позже Рыщук дал комментарий для издания "Украинская правда" и сообщил, что Чухалов был сам во всем виноват.

"Роман Чухалов был нанят горисполкомом. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку. Пришли люди и жалуются, что Рома Чухалов сказал, что он не будет крутить музыку, если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут. Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был – там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели", - завил экс-нардеп.

На вопрос, как произошла драка, Рыщук сказал, что он упал и ему искали полчаса очки, которые он уронил. Все обвинения он назвал провокацией и отметил, что написал заявление в полицию на Чухалова. Кроме того, он обвиняет его в нападении, а также в вымогательстве.