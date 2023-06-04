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Екс-чоловік Ані Лорак одружився з пишногрудою красунею-брюнеткою: фото з весілля

Мурат Налчаджиоглу з нареченою Лілією (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Світлана Мащенко

45-річний екс-чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу 3 червня одружився зі своєю нареченою, пишногрудою брюнеткою, 28-річною Лілією. Пара побралася в розкішних апартаментах в Конча-Заспі і вже поділилася першими щасливими фото.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це було.

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Мурат обрав блакитний костюм-трійку, а красуня наречена була вбрана в білосніжну сукню-рибку з оголеними плечима і пікантним вирізом, який підкреслив її принади.

Волосся Лілія зібрала в аристократичний пучок, а в руках тримала букет з крупних білих квітів.

Пара влаштувала весілля на одній з заміських резиденцій у Конча-Заспі.

Скриншоти: instagram.com/muratnalca

Що відомо про наречену

З Лілією вони почали зустрічатися влітку 2020-го року. Саме тоді Мурат почав публікувати спільні фото з дівчиною. Вони заручилися ще у вересні 2021 року, але до весілля справа дійшла тільки зараз.

Екс-чоловік Ані Лорак виглядає щасливим в нових стосунках (фото: instagram.com/muratnalca)

Лілія - візажист з Києва, навчає мистецтву make-up. У дівчини є дочка від попередніх стосунків.

Мурат з Лілією і доньками (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)

З Ані Лорак Мурат офіційно розлучився за початку 2019-го року. Але стосунки вони розірвали ще раніше - співачка переїхала жити і працювати в Москву, тоді як Мурат залишився в Києві. Вони виховують 12-річну доньку Софію.

Тим часом Ані Лорак продовжує грати в "наївну овечку". Нещодавно вона засвітилася на цинічному відео у день загибелі українських дітей від російських ракет.

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Ані ЛоракМурат НалчаджиоглуВесілля