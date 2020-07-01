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Экс-чиновница в купальнике объяснила смелое видео: пусть хоть третью грудь мне рисуют

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 09:17
Экс-чиновница в купальнике объяснила смелое видео: пусть хоть третью грудь мне рисуют
Александра Клитина объяснила свой поступок (фото: ord.ua.com)

Экс-замминистра рассказала, почему решила записать видео

Александра Клитина, бывшая заместитель министра инфраструктуры Владислава Криклия, которую после громкого интим-скандала уволили с должности в ноябре 2019 года, записала видео в купальнике и объявила о создании новой партии. Экс-чиновница отметила, что намерена бороться с коррупцией, а видеоролик получил большой резонанс.

После того, как видео "против политических проститутов" получило большой отклик среди украинцев, Клитина решила прокомментировать свое решение записать ролик.

"Не рассчитывала на такую реакцию, думала, достаточно потрепали мое имя. Возбудились хорошо, видите, новую партию создаю. Я задумалась всерьез, потому что не знаю, за кого сейчас голосовать. Там есть кто-то за правду, кто-то справедливый? Не вижу никого, решила сама стать, раз я теперь безработная. Все трусы и не отвечают за свои слова, я отвечаю, потому что говорю правду. И пусть рисуют мне хоть третью грудь, смейтесь сколько хотите. Какая разница, одета я или раздета, если у нас женщина все равно что кусок мяса или сосна?" - сказала она в эфире канала "Украина 24".

По словам экс-чиновницы, муж ее поддерживает, а вообще она удивлена такой поддержкой украинцев.

"Супруг меня поддерживает, но он не смотрит телевизор, отписался от меня в соцсетях, потому не выносит, когда меня обзывают. Много людей пишут мне, удивлена такой поддержкой. Спасибо всем", - сказала Клитина.

Как мы ранее писали, уволенная после интим-скандала чиновница в купальнике объявила про создание своей партии.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины чиновники
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