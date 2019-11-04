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Экс-чемпион по боксу погиб в страшном ДТП: момент сняли камеры

STYLERНовости спорта    04.11.2019 - 17:43
Экс-чемпион по боксу погиб в страшном ДТП: момент сняли камеры
Боксер Леонардо Хавьер Гонсалес погиб в ДТП (Фото: коллаж РБК-Украина)

Аргентинский боксер погиб мгновенно

Известный боксер из Аргентины Леонардо "Пит" Гонсалес, который покинул профессиональный ринг в 2013 году, скончался в жутком ДТП - он находился на пассажирском сидении в салоне автомобиля, который на огромной скорости врезался в фонарный столб. За рулем машины находился друг спортсмена, и сейчас мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом передает издание Infobae.

Момент аварии был зафиксирован камерами наблюдения, после чего кадры разошлись в сети.

Трагедия произошла в Пачеко в воскресение рано утром. Как видно на видео, авто, в котором ехал 44-летний экс-боксер, потеряло управление, ударилось в знак, а затем в осветительную колонну у входа в Национальный технологический университет им. Генерала Пачеко.

В результате происшествия автомобиль буквально сложился пополам.

Леонардо Хавьер Гонсалес погиб мгновенно.

Экс-чемпион по боксу погиб в страшном ДТП: момент сняли камеры

Фото: Леонардо "Пит" Гонсалес

Леонардо "Пит" Гонсалес родился 1 декабря 1974 года в провинции Буэнос-Айрес Тигре. Он был профессионалом с 1995 по 2013 год, и в общей сложности принял участие в 20 боях (104 раунда). 13 из них выиграл нокаутом, в 5 потерпел поражение.

Профессиональный дебют в супертяжелом весе состоялся 8 декабря 1995 года с победой нокаутом над аргентинцем Агустином Альберто Корсо. После еще семи побед (4 нокаутом) 24 мая 1997 года началась первая битва за титул WBO Latino (Всемирная боксерская организация) против колумбийца Бринатти Маккилона, которая завершилась для "Пита" победой по очкам.

После двух поражений и пары побед у Гонсалеса появилась новая возможность завоевать пояс WBC Hispanic в полутяжелом весе (World Boxing Council). Бой с испанцем Роберто Домингесом закончился поражением. В последний раз, когда "Пит" вышел на профессиональный ринг, стал поединок с Освальдо Антонио Диасом 21 декабря 2013 года, в котором Леонардо одержал победу, после чего вышел на пенсию.

Боксер Леонардо Хавьер Гонсалес погиб в ДТП (Видео: YouTube / SMnoticias)

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