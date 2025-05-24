Економити - не вихід. Як зламати токсичну установку про гроші за 4 кроки

Як правильно керувати доходами?

Економія часто спричиняє стрес. Варто розуміти, що зосереджуючись на пошуках найдешевших варіантів, ми витрачаємо свою енергію, замість того щоб зосередитися на примноженні доходів.

Налаштовуючись на економію, ми фактично обираємо гірші варіанти, проте насправді це сприяє лише погіршенню ситуації, а не її розвитку.

Таким чином ми підсвідомо знижуємо рівень власного життя. Замість того, щоб шукати нові можливості для підвищення доходу, ми фокусуємося на дешевизні.

Стратегія управління фінансами

Незалежно від рівня доходу варто навчитися правильно його розподіляти. Тож це і є основна стратегія – фінансова грамотність та управління грошима.

Потрібно запам’ятати одне правило: дохід - витрати = залишок. Це означає, що завжди потрібно залишати частину грошей та витрачати менше, ніж заробляєш.

Часто зростання доходів супроводжується збільшенням витрат, тому якщо не контролювати свої фінанси, можна опинитися в ситуації, коли доходи зменшуються, а витрати залишаються високими.

Як керувати своїми грошима та підвищувати дохід?

Якщо ми уважно переглянемо власні витрати, то зрозуміємо на чому можна заощадити без втрати якості життя. Тож перш за все витрати потрібно не скорочувати, а просто переосмислити. Наприклад, менше витрачати на шкідливі звички чи непотрібні покупки. Це формує фінансову свідомість, яка допомагає бачити нові можливості.

Коли ми починаємо правильно керувати своїми грошима, то автоматично з’являються й нові ідеї для збільшення доходів. І навпаки - повністю не контролюючи фінанси, всі спроби розширити свої можливості будуть не ефективними.

Вже просто зараз можна зробити три прості кроки для підвищення доходу. Перший - зрозуміти, звідки приходять гроші й куди вони йдуть. Далі - оцінити нові джерела доходу. І наостанок варто почати формувати інвестиційний портфель вже сьогодні.

Ольга Ковальчук (фото надане експерткою)

Чому економія - не варіант?

Якщо людина прагне фінансової свободи, їй потрібно слідувати формулі: дохід - витрати - інвестиції (10%) = фінансова безпека.

Важливо не просто економити, а правильно розпоряджатися грошима та розглядати варіанти інвестування. Це можуть бути: криптовалюта, золото та банківські метали, фондові ринки, нерухомість (наприклад, апартаменти в Буковелі) чи бізнес.

Навіть якщо інвестиційний дохід спочатку невеликий, він все одно створює додаткові фінансові потоки. Це значно ефективніше, ніж бездумне витрачання грошей на непотрібні речі.