Економіст розповів, як купити телефон дешевше, ніж він коштує: дієві способи

Що допоможе зекономити гроші

За словами експерта, є кілька простих, дієвих і водночас екологічних способів зекономити на купівлі гаджетів і таким чином зменшити витрати.

Перше, радить Сомов, купувати б/в техніку замість нової. У США та Європі купівля вживаних гаджетів є трендом, який поступово поширюється і в Україні.

Тому є магазини, які спеціалізуються на продажі відновленої техніки, тобто б/в девайсів, які ретельно протестували та замінили несправні частини й позбавили косметичних недоліків.

Така техніка повністю в робочому стані й продається з гарантією до року. Коштують такі гаджети в середньому на 30% менше за нові, а на окремі моделі різниця в ціні може становити до 60%.

Як старою технікою "розплатитись" за нову

Другий спосіб заощадження - використати стару техніку для оплати за нову. Такий сервіс називається Trade-in. Мало хто знає про таку можливість, але вона працює в більшості серйозних магазинів електроніки: Rozetka, iOn, Comfy, Фокстрот тощо.

Для того, щоб скористатися Trade-in, спочатку необхідно принести свій старий гаджет в один з магазинів, які надають таку послугу. Там консультант оцінить пристрій і назве ціну, яку одразу можна використати для оплати нової техніки.

Важливо, що можна здавати необмежену кількість гаджетів і оплатити до 99% вартості покупки.

"Обидва ці способи допоможуть заощадити кошти - і зробити це з користю для навколишнього середовища. Адже використання б/в техніки має значно нижчий вуглецевий слід, у порівнянні з новою. А Trade-In зменшує кількість токсичних електронних відходів", - додав Віталій.

Які звички шкодять телефону

Залишати телефон на сонці

Вплив сонця може призвести до того, що батарея дуже швидко розрядиться. А якщо телефон довше залишати на сонці, це ще більше навантажує батарею. З часом акумулятор може фактично втратити здатність заряджатися.

Надмірне заряджання батареї

Надмірне заряджання може спричинити перегрів та зменшення тривалості життя батареї.

Уникайте виходу телефону з ладу до 0%. Це дорівнює повному розряду, який є найбільшим стресом для акумулятора, оскільки він працює швидше.

Залишаєте телефон під подушкою

Багато людей мають звичку тримати телефон під подушкою, щоб його було легше дістати. Однак, під час заряджання телефон виділяє тепло, яке потрібно розсіювати, щоб уберегти телефон від перегріву.

Однак, коли мобільний телефон кладеться під подушку, він більше не може розсіювати тепло і стає надзвичайно гарячим.