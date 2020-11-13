Экономика - это тоже жизнь: Комаровский жестко высказался о "карантине выходного дня"

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский объяснил, почему мэры некоторых городов отказались соблюдать правила карантина "выходного дня"

Педиатр, в прошлом детский реаниматолог и инфекционист Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей некоторых городов не вводить "карантин выходного дня". По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором – сохранить здоровье людей благодаря запретам или благодаря сохранению экономики, ведь от нее зависит не меньше жизней. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

Комаровский выразил мнение, что большая часть всех решений, касаемо коронавируса, больше связаны с политикой, чем с медициной.

"В любом случае с чем мы столкнулись точно? Мы столкнулись с тем, что все коронавирусные решения – они не медицинские, они политические", – заявил доктор.

Развивая эту мысль, врач подчеркнул, что у местных властей есть два варианта действий, однако выбрать между ними двумя – непросто.

"Каждый человек… Представь: ты мэр, у тебя есть два варианта действий – закрутить гайки и раскрутить гайки. Если ты закрутишь гайки, ты никогда не будешь виноват. Никогда. Ты закрутил гайки, ты все закрыл, люди мрут, как мухи, но "я сделал все, что мог". Ты раскрутил гайки – каждый, кто умрет, потому умер, что ты раскрутил. Поэтому никто не хочет брать на себя ответственность", – подчеркивает врач.

Однако власти также несут ответственность и за экономику, которая влияет на жизни людей.

"Тут и получается, что на одной чаше весов экономика, а с экономикой связаны тысячи, десятки, сотни тысяч человеческих жизней. Экономика – это тоже жизнь. И вот сейчас нам надо выбирать", - считает Комаровский.

Стоит отметить, что ранее Комаровский рассказал самое главное о профилактике коронавируса. Медик подчеркнул, что возникновение болезни у здорового человека зависит от трех факторов.

Ранее мы писали о том, что в некоторых украинских городах люди стали бунтовать против "карантина выходного дня". Свой протест в виде отказа следовать указаниям Кабмина выразили и мэры городов.